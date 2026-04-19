AI從創意到落地 工程師對話新世代

矽谷工程師給予現場高中生提案回饋。（TAITA提供）

在人工智慧 快速發展的時代，如何培養具備跨領域整合能力的人才，已成為全球教育的重要課題。STEAM（科學、科技、工程、藝術與數學）教育強調打破學科界線，鼓勵學生從真實問題出發，結合不同領域知識提出解方，不僅重視技術能力，也強調創造力與實際應用。

此次台北市STEAM及新科技教育見學團的16位學生帶來的專研主題，顯示人工智慧已成為學生理解世界與解決問題的重要工具。

交流現場的矽谷工程師指出，「AI大爆發」使人更容易取得且貼近日常生活，降低了嘗試門檻，這樣的環境讓學生更敢於發想與實作，但同時也考驗著他們對問題本質的掌握。

工程師與專家們進一步觀察這些專題，發現台灣與美國學生在議題選擇上雖有不同出發點，卻同樣展現出「Z世代」與「α世代」以科技回應現實需求的共同趨勢。

這16個專題有些從生活經驗出發，中正高中的邱韻文分享，自己每天早餐常陷入「選擇障礙」，進而思考以AI建立個人偏好資料，輔助選擇大學科系；內湖高中的李宥彤和李昕語則受到隨機攻擊社會事件的啟發，延伸出以AI輔助創傷後壓力症候群（PTSD）調適的構想；另一項「MindMirror」專題則結合穿衣鏡場景，內湖高中的楊子玄發想使用者透過與鏡中的AI互動對話，在熟悉情境中進行情緒整理。

除了同樣重視心理健康的議題外，美國學生的提案也常聚焦於永續與社會議題。TAITA會長Servina舉例，曾經看過以「剩食管理」為主題讓她覺得非常有意思，透過數據分析減少浪費；NATEA會長Jenny分享學生也會從結合「心理照顧與寵物陪伴」出發，探討動物互動如何提供情緒支持。儘管切入角度不同，兩地學生皆展現出以科技回應生活的共同思維。

面對學生多元且具創意的構想，矽谷工程師也提供很實際的對話和回饋：學生的優勢在於能從自身經驗出發，但關鍵在於進一步將問題具體化，轉化為可執行的方案。例如「剩食管理」之所以成熟，在於場景明確且成果可量化；相較之下，AI心理應用則更需要謹慎設計，必須考量心理狀態的細微與複雜性，避免過度正向回饋或個資使用不當所帶來的風險；而看似日常的「選擇障礙」其實很有發展潛力，只要理解個人行為並累積足夠資料數據，就能讓構想成形。

工程師也鼓勵學生，不必侷限於單一領域，藝術、設計與人文背景同樣能在科技產業中發揮影響力。這也呼應STEAM教育的核心精神–在科學與工程之外納入藝術，培養跨域整合能力，找到自身興趣並持續深化，才是面對AI時代最關鍵的準備。