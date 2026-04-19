致敬兩代奧運金牌 劉美賢與克麗斯蒂山口登屋崙壁畫

劉美賢與克麗斯蒂山口的巨型壁畫正式亮相，Oakland Ice Center外牆成為社區新景點。（讀者提供）

東灣屋崙 再添一處公共藝術地標。在屋崙冰上運動中心（Oakland Ice Center）外牆，一幅描繪劉美賢（Alysa Liu）與克麗斯蒂．山口（Kristi Yamaguchi）的巨型壁畫近日完工，正式亮相！將兩位來自灣區 的奧運 金牌滑冰選手並列呈現，除了象徵傳承之外，也讓地方體育充滿具體鮮活的記憶點。

這幅作品由藝術家Julie Engelmann創作，她長期投入大型公共壁畫創作，擅長以細膩寫實的人物結合帶有流動感的視覺元素，透過畫面串聯地方歷史與人物故事，這次將灣區兩代滑冰選手並置於同一畫面，讓運動成就轉化為城市的一部分。

Julie於3月下旬開始動工，歷經約四周的時間完成，她在受訪時開心的表示，這面牆最重要的意義在於提醒大家：「這裡出了兩位奧運金牌滑冰選手，這件事值得被看見、被慶祝，歡迎大家經過都能夠來打卡拍照！」

劉美賢曾在此訓練，從屋崙滑向世界舞台，在2026年冬奧花式滑冰項目奪得兩面金牌，是新世代的代表；而克麗斯蒂・山口則是1992年冬季奧運金牌得主，長年被視為美國花式滑冰的重要象徵。兩人橫跨不同世代，卻共享同一片土地，也讓這幅壁畫自然形成一種「從過去到現在」的致敬與連結。

Julie進一步指出，她希望這幅作品不只是紀念，更是一種鼓勵，讓年輕人看見「世界級運動員，其實可能就來自你熟悉的社區與場館。」這樣的訊息，讓壁畫不只是藝術創作，也成為一種向外延伸與社區互動的力量。

Oakland Ice Center本身就是在地的重要訓練基地，長年培育滑冰人才，如今透過公共藝術的形式，將競技成就帶入城市空間，也讓更多人重新認識灣區在花式滑冰領域的深厚基礎。隨著壁畫完成，預計吸引不少民眾前往拍照留念，也讓這面牆迅速成為新的社區焦點。

劉美賢在2026年冬奧花式滑冰項目奪得兩面金牌，是新世代的代表。（讀者提供）