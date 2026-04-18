20歲青年向奧特曼家投炸彈 恐受孟喬內啟發

根據簡訊顯示，向OpenAI 執行長奧特曼(Sam Altman)家中投擲燃燒彈的20歲青年馬瑞諾-加馬（Daniel Moreno-Gama），可能是受到槍殺美國聯合健保公司執行長嫌犯孟喬內（Luigi Mangione）啟發，認為人工智慧 將毀滅人類。

「紐約郵報」報導，這些簡訊最初由「華爾街日報」披露，顯示馬瑞諾-加馬在與播客節目「最後的發明」（The Last Invention）的製作人進行線上對話時，談到「像孟喬內那樣對待科技公司執行長」。節目由米爾斯（Andy Mills）與華納（Gregory Warner）主持，探討人工智慧的歷史和未來。

然而，今年稍早，這位來自德州的大學生在錄製播客節目時表示，他並非真的打算這麼做。他表示，了解那些可能提倡這種做法人士的沮喪，但這並不實際，不值得。

孟喬內現年27歲，他被控於2024年12月4日在紐約市謀殺保險公司執行長湯普森（Brian Thompson）。在全國搜捕之後，他在賓州 被捕，並已否認所有指控。他在紐約審判定於9月8日舉行，聯邦審判預計將於2026年底或2027年初進行。

馬瑞諾-加馬上周末對企圖謀殺奧特曼的指控認罪。

聯邦檢察官指出，來自德州的馬瑞諾-加馬在前往灣區襲擊奧特曼的住處和OpenAI總部時，攜帶一份三部分組成宣言。根據聯邦起訴書，他在題為「最後的警告」(Your Last Warning)第一部分宣言寫道，若要鼓動他人殺人犯罪，那麼必須以身作則。

他將於5月5日上午9點再次出庭，屆時預計將面臨正式指控。

舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)表示，由於馬瑞諾-加馬對公共安全構成威脅，她的辦公室將尋求將其羈押，不得保釋。他將因聯邦指控另行受審。若州級指控成立，馬瑞諾-加馬將面臨終身監禁。