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西屋崙BART車站將蓋大型住房 代價失去400個停車位

編譯組／綜合報導
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BART計畫在東灣西屋崙車站附近建造大型住房項目。(圖取自BART官網)
BART計畫在東灣西屋崙車站附近建造大型住房項目。(圖取自BART官網)

導因於一項新的可負擔房屋計畫即將建設，西屋崙BART車站(West Oakland BART station)的停車位，將變得更加一位難求。

舊金山紀事報」報導，在西屋崙BART車站停車場，一項規畫中的住房開發案，帶來了一個具爭議的代價：近400個停車位將被占用。

車站停車場周圍張貼的告示提醒乘客，所在停車地點正在轉型。第一期工程包括240間可負擔公寓開發，將建在目前鋪設白色長方形停車位的瀝青路面，這些停車位每天原本有大批車輛、從阿拉米達、艾姆瑞維爾、屋崙山丘或附近地區蜂擁而至停放。

當汽車停放空間、變成居民住房時，這既是城市規畫者的夢想，也是郊區駕駛人的噩夢。

數十年來，許多東灣居民一直依賴同樣方法，把車停在西屋崙BART車站，然後搭火車前往舊金山市中心，避開海灣大橋的交通堵塞。若一切順利，通勤者可搭車經由跨灣隧道(Transbay Tube)，不到十分鐘就能到達金融區。

但這個新可負擔房計屋畫即將顛覆這種久經考驗的通勤常規。自5月4日起，BART將把86個預留車位(民眾可提前按日或按月預訂車位)，改為先到先得的每日車位。

更大的影響將在7月到來，屆時BART官員預計將移除439個停車位中的300個。開發商計畫在兩年後啟動第二階段的建設。大部分剩餘BART停車位將被移除，Chester街停車場僅剩42個。

對於經常在西屋崙車站停車的通勤者來說，這個改變更令人煩惱。

有人已四處尋找其他停車位，一些加油站老闆願意以每天15美元價格出租停車位，這比BART的臨時停車費13.90美元或提前預訂16.20美元略高。若通勤者因BART停車場停車位減少而導致需求增加，私人停車場的所有者或擁有閒置停車位的商業，可能會試圖從中牟利。

民眾擔憂，失去方便、有規範並由政府運營的停車設施。也有人擔心，失去西屋崙車站停車位的駕駛人，將湧入周邊社區，占用本應屬於居民的路邊停車位。一些駕駛人承認，他們已經這麼做。車站周圍的街區設有兩小時限時停車位，但持有停車許可證的居民可全天停車。

但也有BART乘客對住房計畫表示歡迎，並認為值得犧牲幾英畝珍貴停車位。

舊金山灣區捷運系統交通導向開發主任麥可金尼(Kasheica McKinney)表示，許多西屋崙居民相信，新建「曼德拉車站」公寓(Mandela Station apartments)將促進社區經濟成長。

曼德拉車站住房計畫的效果圖顯示，高聳網格狀建築，庭院環繞，人行道旁綠樹成蔭，與西屋崙車站過去作為郊區居民停車轉乘站的歷史，形成鮮明對比。

舊金山 屋崙

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