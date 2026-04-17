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「日落沙丘」戶外攝影展登場 記錄西海岸歷史變遷

記者王子涵／舊金山報導
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展覽內容橫跨自19世紀1860年代至今，涵蓋從斯洛特大道（Sloat Boule...
展覽內容橫跨自19世紀1860年代至今，涵蓋從斯洛特大道（Sloat Boulevard）一路延伸至懸崖屋（Cliff House）的沿海景觀，呈現該區域百餘年來的自然風貌與人文活動。(主辦方提供）

「日落沙丘」(Sunset Dunes)戶外照片展迎來全新作品。日落沙丘之友(Friends of Sunset Dunes)宣布，由西部鄰里歷史協會(Western Neighborhoods Project)策畫的攝影展「Wish You Were Here」對外開放，即日起連續兩個月、每周七天免費向公眾展出。

該展位於日落沙丘與猶大街交會處的戶外藝廊，透過歷史影像，帶領觀眾回顧舊金山最西端海岸線的歷史變遷。展覽內容橫跨自19世紀1860年代至今，涵蓋從斯洛特大道(Sloat Boulevard)一路延伸至懸崖屋(Cliff House)的沿海景觀，呈現該區域百餘年來的自然風貌與人文活動。

本次展覽由西部鄰里歷史協會執行長梅爾達(Nicole Meldahl)策展，作品則由海傍公路(The Great Highway)藝廊的;林奇(John Lindsey)負責印製，他同時也是日落區知名餐廳Rusty Ladle的經營者。展覽亦屬於日落沙丘戶外藝廊的輪展系列之一，持續將藝術與在地歷史帶入公共空間。

日落沙丘之友主席盧克斯(Lucas Lux)表示，能夠透過這次合作展示舊金山海岸豐富且引人入勝的歷史，深感榮幸。他指出，這些照片記錄了數百年來民眾如何在海岸進行休閒活動，而日落沙丘作為舊金山最受歡迎的公園之一，也正是這段歷史的重要延續。

主辦單位表示，展覽旨在讓居民與遊客透過影像重新認識城市西側海岸的文化記憶，同時鼓勵更多人走進戶外公共空間，體驗藝術與歷史交織的城市風景。

展覽內容橫跨自19世紀1860年代至今，涵蓋從斯洛特大道（Sloat Boule...
展覽內容橫跨自19世紀1860年代至今，涵蓋從斯洛特大道（Sloat Boulevard）一路延伸至懸崖屋（Cliff House）的沿海景觀，呈現該區域百餘年來的自然風貌與人文活動。(主辦方提供）

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