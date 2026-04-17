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再度清除「叢林」聖荷西最大遊民營地走入歷史 無家者不滿

記者王湘涵╱聖荷西報導
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根據數據顯示，聖荷西目前無家可歸人口已超過6500人，其中約六成仍處於未進入收容...
根據數據顯示，聖荷西目前無家可歸人口已超過6500人，其中約六成仍處於未進入收容系統的露宿狀態。圖為北聖荷西一處遊民露營地。(取材自Google Maps)

聖荷西市府近日啟動清除行動，針對沿著郊狼溪（Coyote Creek）一帶、被稱為「叢林」（The Jungle）的遊民營地進行整頓。該處營地過去曾是全市規模最大的露宿聚集地之一，如今再度面臨清場，也象徵當地大型營地逐步走入歷史。

「叢林」長期聚集超過百名無家者，環境雜亂、衛生與安全問題備受關注，根據市府說法，在正式清除前已進行數週外展，並針對現場辨識出的逾百名無家者提供安置選項，包括轉介至Cerone「微型住宅」（Tiny Homes）。清除作業規畫自4月中旬展開，預計將持續約一個月，完成後該區域將被畫為「禁止紮營區」，目標是徹底關閉營地，避免再次形成。

不過部分居民反映安置的資源有限，有人尚未獲得明確去向，也有人對未來感到不安。一名營地居民直言，這次行動「更像是驅離，而不是解決問題」，凸顯政策與現實之間可能存在的落差。

事實上，「叢林」並非首次被清除，該地曾被視為全美規模最大的露宿營地之一，在2014年前後當地就曾進行過大規模整頓，但在缺乏長期安置機制的情況下，露宿問題仍持續回流，形成反覆清理與再聚集的循環。

根據灣區公共媒體（KQED）的報導，當年清除行動後遊民並未消失，而是轉為分散到城市各處，使整體問題變得更加複雜且難以管理。

根據數據顯示，聖荷西目前無家可歸人口已超過6500人，其中約六成仍處於未進入收容系統的露宿狀態，在住房成本持續高漲的背景下，單靠清除營地或短期安置，很難從根本解決問題。市府強調，近年已投入更多資源擴充庇護與過渡住房，試圖在清除營地的同時提供替代方案。

隨著灣區住房成本居高不下，無家可歸人口問題難以在短期內根本改善，這次清除行動不僅是對單一營地的整頓，也再次凸顯城市在面對遊民問題時環境整治與人道安置之間的兩難。

遊民 灣區 聖荷西

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