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民歌50巡演喊卡 聖荷西場起全取消

記者李怡／舊金山報導
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演出取消啟事。（翻攝自聖荷西表演藝術中心官網）
演出取消啟事。（翻攝自聖荷西表演藝術中心官網）

原定於在15日灣區聖荷西登場的「校園民歌50年 飄洋過海來團圓」北美巡迴演唱會，突傳停演消息。製作方宣布，當晚聖荷西場以及後續所有演出將無法如期進行，主因為演出方指稱，主辦方未履行合約付款義務。而活動負責人則回應稱，因持續演出將擴大虧損，決定止損停辦。

根據民歌50的製作人吳楚楚、張明智發出的停演告知指出，演出團隊對此次決定「深感遺憾」，強調並非輕率之舉。聲明中提到，儘管演出團隊已做好充分準備並期待與觀眾見面，但在多次催促、協商並發出正式通知後，主辦方仍未依約支付相關款項，最終只能被迫取消演出。

對此，活動負責人戴錡向本報表示，巡演面臨嚴重虧損壓力，「目前損失已近100萬美元」，單場演出成本高昂，紐約、休士頓等地場租每場約8萬美元，但實際票房收入遠低於預期，有的場次僅售出約1萬美元。

戴錡指出，聖荷西場約可容納2700人，但上座率只有幾十人很不理想，洛杉磯場甚至僅賣出70張票，原本鎖定中老年華人族群的市場判斷出現偏差，「這一群體消費意願較低，加上交通不便等因素，影響購票意願」。他強調，演出必須依賴票房支撐，「不能在持續虧損情況下硬撐」。

對於演出團隊指控未付款，戴錡則表示，前期已支付多場演出費用合計26萬美元，形容此次情況「非常反常」，自己從事演出行業30多年、舉辦逾300場活動，鮮少遇到如此大幅虧損。

事件也引發業界對華人演出市場的討論。戴錡認為，疫情後市場並未如預期回暖，尤其針對華人觀眾的演出更顯疲弱，近期包括部分華語歌手巡演亦出現虧損情況。他說，台灣來的演出團體在美國市場面臨挑戰。

有灣區觀眾表示，對於停演感到遺憾，「這類民歌演出承載很多青春回憶」，但也表示近年票價偏高，加上生活成本上升，確實會影響購票意願。

此次停演風波不僅是單一活動的商業爭議，也反映出華人文化演出在北美面臨的現實困境：觀眾結構老化、票價與成本失衡，以及市場需求的不確定性。未來如何重新定位內容與受眾，或將成為相關產業的重要課題。

戴錡（中）之前為校園民歌50演出團隊到訪舉行媒體見面會。（受訪者供圖）
戴錡（中）之前為校園民歌50演出團隊到訪舉行媒體見面會。（受訪者供圖）

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