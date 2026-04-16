印度幫派 在中谷勒索印裔移民

加州有很多印度裔移民，很多地區因印度裔居民比例高，有小印度(Little India)之稱。圖為阿提夏市(Artesia)的一個印度裔社區。(谷歌地圖)

印度 頭號通緝幫派集團的一些成員在加州 中谷一帶活動，專門敲詐勒索當地印度裔移民，讓社區人心惶惶。

CalMatters報導，去年秋天，辛格（Harsimran Singh）原本計畫將1萬5000名觀眾帶到士德頓，觀看一場古老的印度運動卡巴迪（Kabaddi）的國際錦標賽。

然而突然之間，運動員開始退出比賽。他們似乎在編造各種藉口來逃避這項運動的世界盃 。身為美國卡巴迪聯合會主席，隨著退賽人數的增加，辛格愈來愈感到不安，他開始追問原因。

他從運動員那裡得知，隨後又從執法人員那裡得知，有人在威脅運動員，試圖左右比賽結果。他們接到了黑幫分子的電話，其中許多人被關押在印度的監獄中，這些黑幫分子指示他們不要參賽，並警告他們如果違抗命令將會面臨後果。

「球員們非常害怕；如果接到電話，他們不想與黑幫分子對抗。他們不願意參賽，因為他們不想危及自身和家人的安全，」辛格說。辛格的比賽遭遇恐嚇並非孤例。正如他後來所了解到的，這只是針對加州印度裔和錫克教徒的大規模國際威脅、勒索和暴力浪潮的一部分。

作案手法很簡單：黑幫成員打電話給受害者索取錢財。如果受害者拒絕，犯罪集團就會威脅或攻擊受害者的親屬、家人或企業──無論是在美國還是在印度。加州居住著超過25萬名錫克教徒，是美國錫克教徒人口最多的州。與其他散居海外的錫克教徒一樣，他們與印度保持緊密的聯繫，許多人經常回印度探望家人或祖籍地。

印度警方告訴CalMatters，這些團體經常以「房地產開發商、酒類承包商、運輸商和當地商人」為目標，這些人通常收入較高或擁有較多資產。加州會出現這種隔洋犯罪的主要原因之一是，加州有龐大的印度裔群體，這為幫派成員提供了一定程度的匿名性和社會掩護。

聯邦調查局沙加緬度分局於2024年5月初開始發出警報，敦促中央谷地的印度裔社區成員舉報此類敲詐勒索行為。