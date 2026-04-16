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BART 12小時內兩度出包 金山段通勤大亂

記者王湘涵／灣區報導
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14日晚高峰期間，舊金山站點湧入大量通勤人潮，月台與候車區一度擠滿等待列車的乘客...
14日晚高峰期間，舊金山站點湧入大量通勤人潮，月台與候車區一度擠滿等待列車的乘客。（讀者提供）

灣區捷運（BART）接連兩天在通勤時段出現設備與列車故障，從14日晚高峰一路延續到15日早高峰，短短約12小時內再度發生重大延誤，舊金山段通勤秩序大受影響，不少乘客被迫改道或長時間等候。

根據舊金山紀事報與ABC7 Bay Area報導，14日下午約5時15分，BART在屋崙市中心19th Street與MacArthur站之間出現軌道設備問題，隨後又有列車在West Oakland一帶故障停擺，導致列車無法順利進出連接舊金山與東灣的跨灣隧道，導致尖峰時段迅速演變為全線性延誤。

受此影響，舊金山Embarcadero等主要車站月台湧入大量人潮，列車班次被迫調整，部分列車甚至中途折返。本報讀者王先生受訪回憶等車時間一度超過一個半小時，動線幾乎癱瘓，直到晚間約6時多往東行駛服務才逐步恢復，足足比平時晚了快兩個小時才到家！

值得注意的是，這起晚高峰事故並非當天首次異常，根據舊金山紀事報指出，同一天上午約9時，BART在相同區段已因設備問題出現約20分鐘延誤，顯示系統從早到晚已連續出現不穩定狀況。

然而不到12小時，15日上午舊金山16th Street Mission站又再傳列車故障。根據ABC7 新聞報導，故障列車需被拖往Daly City處理，期間24th Street Mission至Embarcadero區間改採單線行駛，多條路線服務受限，紅線一度停駛，綠線也僅維持有限班次，BART並建議乘客改搭Muni接駁疏運。

BART是連接舊金山與東灣的重要交通命脈，尤其透過跨灣隧道承擔大量通勤人口每日往返，對許多在舊金山工作、但居住在屋崙、柏克萊等地的民眾而言，BART幾乎是唯一能穩定跨越海灣的公共運輸選項，一旦系統出現異常，影響往往迅速擴大。

BART官方App顯示多條路線出現延誤，列車營運大受影響。（讀者提供）
BART官方App顯示多條路線出現延誤，列車營運大受影響。（讀者提供）

舊金山 屋崙 灣區

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