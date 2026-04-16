金山911接聽回升 九成15秒內回應

舊金山911接聽效率回升，九成來電15秒內回應。（記者李怡／攝影）

據舊金山 市政消息指出，城市911緊急通報系統服務明顯改善，在增聘人手、減少強制加班及升級通訊設備等措施下，近月來已穩定達到州府標準，超過九成來電能在15秒內接聽，較2023年10月一度跌至72%的低效率大幅回升。

市府指出，911服務改善與羅偉 上任後推動的公共安全政策相呼應，包括「重建人力」（Rebuilding the Ranks）計畫。在其任內第一年，舊金山整體犯罪率下降近三成，並在2026年維持相近水平。今年初舊金山成功舉辦超級盃 活動，期間安全維持穩定，也反映出警消與緊急通報系統運作能力提升。

數據顯示，舊金山自2025年6月起，每月911接聽率維持在86%以上；2025年10月更是自2022年1月以來首次達到「90%來電15秒內接聽」的州標準，2026年1月與3月亦再次達標。非緊急電話接聽表現同樣提升，目前已有85%可在一分鐘內接聽，高於80%的標準。

緊急管理局（Department of Emergency Management，DEM）局長卡羅爾(Mary Ellen Carroll)表示，911系統的核心在於人力，「這是一項全年無休、壓力極高的工作，我們透過持續招募與培訓調度員，並改善工作環境，確保團隊能在市民最需要的時刻即時應對。」

市府近年加快招聘流程，縮短培訓等待時間，避免人員流失；同時持續開設調度員培訓班，並已為未來課程編列完整預算。在人力補足後，2025年強制加班時數較前一年大減四分之三，今年至今更已完全取消預先排定的強制加班。

為提高留任率，亦調整薪資制度，新增薪級並將調度員納入公共安全退休金體系。除了人力投資外，911系統硬體也同步升級，包括完成調度中心作業樓層翻新，以及推動新一代電話系統與電腦輔助調度系統（CAD）更新。

舊金山911服務逐步回穩，在人力與系統雙軌投入下，緊急應變能力正逐步提升，對市民日常安全具直接影響。