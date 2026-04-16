投訴上司恐丟人類頭骨被炒 屍檢員獲賠75萬

舊金山將支付員工75萬美元賠償金，因其稱自己因舉報頭骨丟失而遭解僱。示意圖。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山將向一名市前雇員支付75萬美元賠償金。該雇員稱，她在投訴其上司可能丟棄了一具人類頭骨後，遭到了不當解雇。其上司是市法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner）主任。

舊金山市議會周二一致投票 通過了該和解協議，從而解決了前屍檢技術員科米內克-阿達奇（Sonia Kominek-Adachi）於2024年提起的訴訟。

根據向舊金山高等法院提交的訴狀，科米內克-阿達奇在2023年進行屍體部位清點時發現了這具失蹤的頭骨。該辦公室本應將頭骨妥善保管，直至確定屍體身分。

但科米內克-阿達奇懷疑，時任法醫辦公室負責人的上司蘇厄爾（David Serrano Sewell），在檢查前「匆忙」清理存放該頭骨的區域時將其丟棄。科米內克-阿達奇表示，她已向蘇厄爾及首席法醫報告了頭骨丟失一事。她稱，蘇厄爾從未調查過頭骨的失蹤，反而試圖將她趕出工作崗位。

舊金山地檢長辦公室發言人夸特（Jen Kwart）周二在一份聲明中表示，該頭骨從未離開過法醫辦公室。不過，她說︰「鑑於持續訴訟固有的成本，擬議的和解方案是一個適當的解決方式。」

科米內克-阿達奇還表示，蘇厄爾一直歧視她和辦公室里的其他女性，在晉升時將她們排除在外，有時還會侮辱或對她們大吼大叫。她表示，下班後常接到他的電話，他還會對她的戀愛關係和面部表情發表貶低性的評論。

2023年，她在被晉升為臨時、可隨時解雇的職位後遭解雇。

代表科米內克-阿達奇的律師烏爾巴尼克（James Urbanic）表示，她「很高興能將此事拋諸腦後」，並「讓自己的聲音被聽見」。