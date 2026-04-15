我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

周末華埠商遇里街會 免費拍全家福

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠商遇里街會主打免費全家福攝影，讓家庭能輕鬆留下珍貴影像，作為母親節前的慶祝活...
華埠商遇里街會主打免費全家福攝影，讓家庭能輕鬆留下珍貴影像，作為母親節前的慶祝活動。（CYC提供）

為迎接母親節，舊金山華埠多個機構共同舉辦華埠商遇里街會（Commercial Break Marketplace），將於本周六（18日）在華埠Commercial街夾Kearny和Montgomery街登場，主打免費全家福攝影、藝術體驗與行動圖書館進駐，邀請民眾共度充滿溫馨與創意的周末時光。

主辦單位表示，本次活動延續農曆新年與情人節配對活動後的熱度，再度回到華埠舉辦社區聚會，並以「家庭、聯結與回憶」為主題。活動現場將提供免費專業全家福拍攝服務，設有兩組攝影背景與兩組攝影團隊，同時還有數位拍照亭，讓家庭能輕鬆留下珍貴影像，作為母親節前的特別紀念。

街會所有活動免費開放，除攝影外，現場也安排免費帆布繪畫、速寫肖像畫家、現場音樂演出與市集，並規畫兒童遊戲區，營造輕鬆熱鬧的街區氛圍。

主辦方表示，華埠商遇里街會旨在活化華埠公共空間，透過文化活動與創意市集，帶動人流並支持在地小型商家，同時促進社區互動與文化傳承。此次活動不僅提供娛樂與藝術體驗，更希望在城市生活節奏中，為家庭創造難得的共同回憶。

母親節 華埠

上一則

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

下一則

屋崙咖啡店主失蹤逾兩周 家屬懸賞1萬元尋人

延伸閱讀

世界日報雙親節感恩市集5月登場 匯聚品牌優惠一次看

世界日報雙親節感恩市集5月登場 匯聚品牌優惠一次看
日落區活動室啟用 打造居民互動新據點

日落區活動室啟用 打造居民互動新據點
法拉盛華商會「幸福媽媽」 邀三代同堂共慶母親節

法拉盛華商會「幸福媽媽」 邀三代同堂共慶母親節
慶亞裔月暨美建國250年 芝「我愛唐人街」5/17登場

慶亞裔月暨美建國250年 芝「我愛唐人街」5/17登場
世界日報雙親節感恩市集 5月盛大登場

世界日報雙親節感恩市集 5月盛大登場

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大。示意圖。(美聯社)

灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%

2026-04-07 15:46
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我