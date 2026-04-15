周末華埠商遇里街會 免費拍全家福

華埠商遇里街會主打免費全家福攝影，讓家庭能輕鬆留下珍貴影像，作為母親節前的慶祝活動。（CYC提供）

為迎接母親節 ，舊金山華埠 多個機構共同舉辦華埠商遇里街會（Commercial Break Marketplace），將於本周六（18日）在華埠Commercial街夾Kearny和Montgomery街登場，主打免費全家福攝影、藝術體驗與行動圖書館進駐，邀請民眾共度充滿溫馨與創意的周末時光。

主辦單位表示，本次活動延續農曆新年與情人節配對活動後的熱度，再度回到華埠舉辦社區聚會，並以「家庭、聯結與回憶」為主題。活動現場將提供免費專業全家福拍攝服務，設有兩組攝影背景與兩組攝影團隊，同時還有數位拍照亭，讓家庭能輕鬆留下珍貴影像，作為母親節前的特別紀念。

街會所有活動免費開放，除攝影外，現場也安排免費帆布繪畫、速寫肖像畫家、現場音樂演出與市集，並規畫兒童遊戲區，營造輕鬆熱鬧的街區氛圍。

主辦方表示，華埠商遇里街會旨在活化華埠公共空間，透過文化活動與創意市集，帶動人流並支持在地小型商家，同時促進社區互動與文化傳承。此次活動不僅提供娛樂與藝術體驗，更希望在城市生活節奏中，為家庭創造難得的共同回憶。