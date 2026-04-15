柯瑞4/13至4/28拍賣70雙球鞋 收益回饋屋崙社區

拍賣品項涵蓋約70至75雙球鞋，依不同賽事與時刻分類上架，預估每雙價格落在約3,000至5萬美元之間。（翻攝自Sotheby′s拍賣網站）

一雙球鞋對勇士隊球星柯瑞而言不只是比賽裝備，也是見證他改變籃球時代的實戰夥伴；如今，這些踏上賽場、寫下紀錄的球鞋正走出球場，成為回饋社會的一部分。柯瑞將本季穿過的超過70雙實戰球鞋上架拍賣 ，所有收益將回饋屋崙 社區，投入兒童教育、營養與運動資源。

根據拍賣商蘇富比(Sotheby′s)網站公布資料，「The Stephen Curry Collection: My Sneaker Free Agency」的線上拍賣，自4月13日開跑，將持續至4月28日（美東時間晚間9時30分結標）。本次拍賣已於官方競標頁面開放，全球買家可透過線上系統參與競標，讓球迷與愛好者都有機會收藏這段籃球歷史。

拍賣品項涵蓋約70至75雙球鞋，依不同賽事與時刻分類上架，根據拍賣網站資料顯示，多數鞋款預估價格落在約3000至5萬美元之間，部分具代表性的比賽用鞋，預期將吸引更高出價。

這批球鞋的最大特色，在於來自柯瑞本季備受關注的「球鞋自由球員」時期。自2025年底結束與Under Armour的長期合作後，他在比賽與公開場合穿上來自不同品牌的鞋款，包括Nike、Jordan、Adidas，甚至跨界選用網球鞋等，讓每一雙球鞋都帶有特定故事與象徵意義。

對多數球迷而言，柯瑞的名字早已不只是球星。他效力於金州勇士隊，被視為改變現代籃球風格的關鍵人物之一，憑藉精準的三分球能力，他讓外線投射從戰術選項變成比賽核心，帶動整個NBA 進入強調空間與速度的「小球時代」。職業生涯至今，已四度奪下總冠軍，並兩度獲選MVP球員，2016年更成為史上首位全票MVP。

而這次拍賣的意義不只在於收藏，柯瑞在官方說明中提到：每一雙球鞋都代表一段故事，從賽前進場、熱身到比賽時刻，也象徵他對不同球員與籃球文化的致敬。

金州勇士隊雖已將主場遷至舊金山，但球隊長達近半世紀扎根於屋崙，曾在甲骨文球場締造多次冠軍榮耀，也累積深厚的在地球迷基礎。對不少灣區居民而言，屋崙不僅是勇士王朝的重要起點，更承載著一整個世代的籃球記憶。

此次所有拍賣所得將全數捐給他與妻子共同創立的「Eat. Learn. Play.」基金會，持續投入屋崙社區，提供孩童穩定餐食、閱讀資源與運動機會。柯瑞從改寫比賽方式的超級射手，到持續回饋社區的公眾人物，這超過70雙球鞋不只是賽場上的紀錄，也讓這份影響力回到曾經孕育他的地方。

「The Stephen Curry Collection: My Sneaker Free Agency」線上拍賣，自4月13日至4月28日。（翻攝自Sotheby′s拍賣網站）