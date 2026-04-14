衛生局：去年舊金山性傳染病例 降幅明顯

衛生局局長蔡維衡（左）表示，預防性傳染病一直是該局的重要工作重點。右為市長羅偉。（本報檔案照）

舊金山 公共衛生局（SFDPH）13日公布，2025年該市梅毒、衣原體與淋病病例均出現顯著下降。隨著「性傳染感染（STI）關注周」展開，衛生官員呼籲民眾積極採取行動，保護自身性健康。

根據統計，2025年舊金山通報的梅毒（Syphilis）病例較2024年下降24%，衣原體（Chlamydia）下降18%，淋病（Gonorrhea）則下降5%。

衛生局指出，病例降幅最明顯的族群為男男性行為者及跨性別 女性。這一趨勢與「doxy-PEP」的推廣使用有關。該方法為在性行為後服用抗生素，可有效預防梅毒與衣原體感染。SFDPH於2022年率先發布相關使用指引，並鼓勵民眾與醫療提供者討論是否適合採用此預防方式。

衛生局局長蔡維衡（Daniel Tsai）表示，預防性傳染病一直是該局的重要工作重點，「我們很高興看到doxy-PEP在社區中發揮效果。STI關注周提醒大家，關注性健康並了解有效的預防與治療選項至關重要。」

舊金山衛生官員菲利普醫師（Dr. Susan Philip）亦指出，該市在降低性傳染病診斷方面取得進展，並呼籲民眾持續採取行動，例如定期檢測，以維持成果。

性病與愛滋病預防控制主任柯恩醫師（Dr. Stephanie Cohen）則表示，病例大幅下降，與推動doxy-PEP相關的創新政策密不可分。她強調，透過投資研究、創新計畫，以及與醫療提供者與社區合作，可有效改善公共健康。

衛生局同時呼籲民眾在STI關注周及平時採取以下措施：與伴侶及醫療人員討論最近一次檢測時間，並將篩檢納入日常健康管理（部分檢測可在家完成）；若檢測呈陽性，應及時通知伴侶並接受治療；了解HIV暴露前預防用藥（PrEP），其在正確使用下對預防愛滋病毒的有效率超過99%；接種疫苗以預防A型與B型肝炎、人類乳突病毒（HPV）、腦膜炎及猴痘等感染；並使用保險套以提供額外防護。

此外，性傳染病檢測、預防與治療多可透過保險取得。未投保或沒有家庭醫師的民眾，可利用市府提供的相關資源，包括舊金山市立診所（City Clinic）、健康服務據點（Health Access Point）及「Take Me Home」計畫等。