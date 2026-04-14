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舊金山日本城、米慎灣經濟加速復甦 南市場區仍陷困

編譯林思牧／綜合報導
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日本城如今是舊金山景氣繁榮的代表。(谷歌地圖)
日本城如今是舊金山景氣繁榮的代表。(谷歌地圖)

舊金山的經濟復甦步伐不一致，有些區域已出現榮景，但部分社區仍深陷於困境之中。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，疫情大爆發五年之後，最新的銷售數據顯示舊金山大多數社區去年的經濟活動仍遠不及2019年。但好消息是，許多長期經濟低迷的社區，例如田德隆區，正比以往任何時候都更接近於復甦水平。

銷售稅收入是衡量個人和企業實際消費的指標，2020年隨著城市經濟停滯，各社區的銷售稅收入都大幅下降。數據顯示此後經濟復甦並不均衡，且時好時壞，有些社區迅速復甦，而有些社區則失去了幾年前的成果。全市範圍內，銷售稅收入仍遠低於疫情前的水平。

不過，市政府經濟學家伊根表示，2024年至2025年期間，大多數社區的成長速度都高於疫情以來的平均水平，這表明它們的復甦正在加速。過去一年中一些社區表現突出：日本城（Japantown）、米慎灣和內日落區2025年的銷售稅收入均高於2019年。其他一些社區，包括內列治文區、俄羅斯崗以及日落公園區，在經通膨調整後，其銷售稅收入也與2019年相差不遠。

這些繁榮地區的商家將經濟成長的部分原因，歸功於人們在社區內花費的時間更多、活動增多，以及日本城尤其受到的關注—人們對亞洲零售商的興趣日益濃厚，推動了購物中心的繁榮。

同時，其他一些地區仍在苦苦掙扎：例如，南市場區和金融區目前的水平仍遠低於2019年的水平。在疫情爆發前，這兩個社區是紐約市整體銷售稅收入的最大貢獻者。由於與2019年的水準相比仍有較大差距，舊金山市整體經濟狀況也同樣如此：到2025年底，全市銷售稅收入仍比2019年低27%。

這個數字使舊金山與其他城市截然不同：例如，根據紐約市審計長辦公室的數據，紐約的銷售稅收入實際上比2019年增加了10%以上。

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