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阿拉米達縣地檢長 審查史沃威爾性侵指控

屋崙訊
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阿拉米達縣地檢長迪克森表示，正在「評估」史沃威爾涉嫌性侵指控的信息，以確定可以採...
阿拉米達縣地檢長迪克森表示，正在「評估」史沃威爾涉嫌性侵指控的信息，以確定可以採取哪些進一步行動。(本報檔案照)

阿拉米達縣地檢長迪克遜（Ursula Jones Dickson）的辦公室正在「評估」對東灣國會議員史沃威爾(Eric Swalwell)的性騷擾指控。史沃威爾在多名女性指控其性侵和騷擾後，於上周末退出了加州州長競選。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，迪克遜的辦公室聲明，當地檢察官正在努力確定任何涉嫌不當行為是否發生在阿拉米達縣境內，如果屬實，將採取何種行動。聲明稱：「我們將審查和評估所有現有信息，以確定可以採取哪些進一步行動。」

史沃威爾代表的選區，主要包含海沃德（Hayward）、部分佛利蒙（Fremont）、利佛摩（Livermore）等地。

此前，舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)和美國有線電視新聞網（CNN）於上周五報導，詳述了這位國會議員涉嫌的多起性侵事件。就在幾天前，史沃威爾還是民主黨內最熱門的州長候選人之一。曼哈頓地檢處周末宣布，將對史沃威爾展開獨立調查。

一名女子告訴舊金山紀事報，史沃威爾在2019年她還是其上司時曾性侵她，2024年她離職後再次遭到性侵。女子稱，兩次性侵發生時，她都處於醉酒狀態，無法做出同意的表示。

迪克遜隨後告訴新聞媒體，她的辦公室正在收集有關此事的「背景信息」，工作人員尚未與任何受害者取得聯繫。

根據舊金山紀事報報導，2019年9月史沃威爾邀請女子和她的朋友到布利桑頓市中心的一家牛排館用餐。用餐期間，史沃威爾買了酒給該女子。她說，她記不清自己是如何離開餐廳的，第二天早上醒來時發現自己赤裸裸地躺在史沃威爾的飯店床上。

這名女子於2021年離開了史沃威爾的辦公室。據紀事報報導，大約三年後，即2024年4月，該女子聲稱史沃威爾在紐約市與她見面喝酒後強迫與她發生性關係。

CNN隨後報導了另外三名女性對史沃威爾提出的新的性騷擾指控，其中包括這位國會議員未經允許發送其生殖器照片。

現年45歲的史沃威爾最初在上周五否認了這些指控。儘管他極力否認這些指控，但據報導，多名競選工作人員離職，越來越多的政界要人和工會組織也撤回了對他的支持。兩天後，史沃威爾宣布暫停競選州長。

民主黨 性騷擾 史沃威爾

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