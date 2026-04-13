涉加州7死煙火爆炸案 亞裔老闆落網
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名亞裔男子在奧蘭多日前的迪士尼世界（Disney World）被捕，據稱他涉嫌捲入加州發生的一起致命煙火爆炸案。
「毀滅性煙火公司」（Devastating Pyrotechnics）的老闆Kenneth Chee是多名被捕嫌疑人之一。這些人均與2025年7月發生在宇洛縣（Yolo County）的一起煙火爆炸案有關，該案造成七人死亡。
監獄記錄顯示，Chee是由橙縣縣警局在佛羅里達州灣湖市（Bay Lake）Studio Drive 351號逮捕的。其被捕地點的地址與迪士尼好萊塢影城（Hollywood Studios）的所在地相吻合。
火災發生前，現場接連發生了一系列涉及商業煙火和彈藥的爆炸。當局表示，無論是涉事公司或該處房產，均未持有當地法律所要求的煙火儲存許可。
Chee目前面臨多項指控，包括七項謀殺罪和一項共謀罪，他目前被羈押在橙縣監獄。此外，還有六名涉案人員在調查過程中被逮捕。他們的身分分別為：Samuel Machado、Tammy Machado、Jack Y. Lee、Gary Young Chan Jr.、Craig Cutright、Ronald Botelho II。
上一則
福來雞沾醬組合包很划算 好市多上架
下一則