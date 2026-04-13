我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆美：準備懷念低油價 彭博推估：衝170美元

全紅嬋遭霸凌 分析：飯圈文化只是表象

涉加州7死煙火爆炸案 亞裔老闆落網

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年7月發生在宇洛的一起煙火爆炸案造成七人死亡。嫌犯現已被捕。(美聯社)
2025年7月發生在宇洛的一起煙火爆炸案造成七人死亡。嫌犯現已被捕。(美聯社)

一名亞裔男子在奧蘭多日前的迪士尼世界（Disney World）被捕，據稱他涉嫌捲入加州發生的一起致命煙火爆炸案。

「毀滅性煙火公司」（Devastating Pyrotechnics）的老闆Kenneth Chee是多名被捕嫌疑人之一。這些人均與2025年7月發生在宇洛縣（Yolo County）的一起煙火爆炸案有關，該案造成七人死亡。

監獄記錄顯示，Chee是由橙縣縣警局在佛羅里達州灣湖市（Bay Lake）Studio Drive 351號逮捕的。其被捕地點的地址與迪士尼好萊塢影城（Hollywood Studios）的所在地相吻合。

火災發生前，現場接連發生了一系列涉及商業煙火和彈藥的爆炸。當局表示，無論是涉事公司或該處房產，均未持有當地法律所要求的煙火儲存許可。

Chee目前面臨多項指控，包括七項謀殺罪和一項共謀罪，他目前被羈押在橙縣監獄。此外，還有六名涉案人員在調查過程中被逮捕。他們的身分分別為：Samuel Machado、Tammy Machado、Jack Y. Lee、Gary Young Chan Jr.、Craig Cutright、Ronald Botelho II。

迪士尼 橙縣 亞裔

上一則

福來雞沾醬組合包很划算 好市多上架

下一則

灣區私人煙火秀登場 民眾以為戰事、雷暴

延伸閱讀

南加安大略6.5億損失縱火案後 購物中心又被人點火

南加安大略6.5億損失縱火案後 購物中心又被人點火
OpenAI執行長住家遭20歲男投汽油彈 他揚言燒總部大樓

OpenAI執行長住家遭20歲男投汽油彈 他揚言燒總部大樓

OpenAI公司執行長住家 遭一名20歲男子投擲汽油彈

OpenAI公司執行長住家 遭一名20歲男子投擲汽油彈
抱怨工資低 加州男縱火燒倉庫 釀6.5億元損失

抱怨工資低 加州男縱火燒倉庫 釀6.5億元損失
致4死縱火嫌犯 遭控謀殺罪

致4死縱火嫌犯 遭控謀殺罪

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大。示意圖。(美聯社)

灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%

2026-04-07 15:46

超人氣

更多 >
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的