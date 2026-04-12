我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

羅蘭學區教委會 反對資料中心

記者啟鉻／羅蘭岡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅蘭學區教委會表決，反對工業市為建大型數據中心及儲能設施更改地目。（記者啟鉻／攝...
羅蘭學區教委會表決，反對工業市為建大型數據中心及儲能設施更改地目。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷東部羅蘭學區（Rowland USD）教委會日前表決，反對工業市為建大型數據中心及儲能設施改變地目。教委會主席陳正治指出，伊朗戰事表明，現代戰爭將對高科技價值的數據中心、儲能設施作為戰略攻擊目標，因此反對可能會讓社區承受戰時高風險的建案。部分民眾亦發言反對數據中心和儲能項目。

在教委會上，多居民發言表達對工業市將朋地山購物中心改建為數據中心、儲能設施。前學區教委David Malkin和太太都表示，數據中心尤其是人工智慧數據中心，消耗大量電力、水資源，導致噪音污染、取代綠地，進而影響社區美感；但經濟效益有限，是一項糟糕的投資。

陳正治進一步指出，無論是數據中心還是儲能設施，其潛在風險已不僅限污染、供水壓力、火災隱患與交通負荷等。在當前國際局勢高度緊張背景下，現代戰爭攻擊目標正在發生變化，由傳統軍事設施，轉向更具戰略價值的高科技基礎設施，例如數據中心、雲端系統與能源儲存設施。

陳正治表示，近期中東局勢的緊張發展，也引發外界對此類風險的廣泛討論。高科技企業的數據中心可能被視為極具戰略意義的攻擊目標。因此，應審慎甚至堅決反對在生活社區周邊建設此類高風險設施。

學區 工業市

上一則

AI助長稅務詐欺 IRS不會發短信 催促回覆都非政府機構

下一則

PG&E高管去年薪酬普遍變高 執行長年薪1980萬

延伸閱讀

聖瑪利諾華人教委張志堅 獲PTA金橡服務獎

聖瑪利諾華人教委張志堅 獲PTA金橡服務獎
從歡迎到抗議 AI資料中心在加州踢鐵板

從歡迎到抗議 AI資料中心在加州踢鐵板
數據中心激增 新州電費飆漲20%

數據中心激增 新州電費飆漲20%

贊成建資料中心 印州市議員家門被開13槍

贊成建資料中心 印州市議員家門被開13槍
聯邦要在加州中部沿海鑽油 惹火富裕社區

聯邦要在加州中部沿海鑽油 惹火富裕社區

熱門新聞

好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大。示意圖。(美聯社)

灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%

2026-04-07 15:46
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美