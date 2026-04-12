羅蘭學區教委會 反對資料中心

羅蘭學區教委會表決，反對工業市為建大型數據中心及儲能設施更改地目。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷東部羅蘭學區 （Rowland USD）教委會日前表決，反對工業市 為建大型數據中心及儲能設施改變地目。教委會主席陳正治指出，伊朗戰事表明，現代戰爭將對高科技價值的數據中心、儲能設施作為戰略攻擊目標，因此反對可能會讓社區承受戰時高風險的建案。部分民眾亦發言反對數據中心和儲能項目。

在教委會上，多居民發言表達對工業市將朋地山購物中心改建為數據中心、儲能設施。前學區教委David Malkin和太太都表示，數據中心尤其是人工智慧數據中心，消耗大量電力、水資源，導致噪音污染、取代綠地，進而影響社區美感；但經濟效益有限，是一項糟糕的投資。

陳正治進一步指出，無論是數據中心還是儲能設施，其潛在風險已不僅限污染、供水壓力、火災隱患與交通負荷等。在當前國際局勢高度緊張背景下，現代戰爭攻擊目標正在發生變化，由傳統軍事設施，轉向更具戰略價值的高科技基礎設施，例如數據中心、雲端系統與能源儲存設施。

陳正治表示，近期中東局勢的緊張發展，也引發外界對此類風險的廣泛討論。高科技企業的數據中心可能被視為極具戰略意義的攻擊目標。因此，應審慎甚至堅決反對在生活社區周邊建設此類高風險設施。