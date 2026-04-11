日落區活動室啟用 打造居民互動新據點

日落區社區活動室啟用，王兆倫：打造居民連結新據點。(受訪者提供)

舊金山 市議員王兆倫10日宣布，位於日落區的Shirley Chisholm Village社區活動室正式啟用。該空間將開放給居民、家庭及社區團體使用，作為交流與活動平台，進一步強化社區凝聚力。

王兆倫表示，這個活動室不僅是一處實體空間，更希望成為居民建立關係、促進互動的重要據點。他指出，市府致力將更多資源帶入社區，讓家庭與年輕人能在生活中實際受益，進一步活絡日落區的社區網絡。

據介紹，該活動室可容納約50人，由非營利機構「兒童課後藝術中心」（Children’s After School Arts，簡稱CASA）負責營運。CASA長期投入青少年發展、藝術教育與社區服務，此次也將規畫多元活動，提升場地使用效益。

目前活動室進入試營運階段，相關家具及設備預計於6月全面到位。在試營運期間，即日起至5月31日，社區團體可免費預訂場地舉辦對外開放的公益活動，申請可透過電郵聯繫。自6月起，場地將開始收取使用費以維持營運，同時設有費用減免機制，確保不同社群皆能持續使用。

CASA也將於6月29日啟動青少年相關計畫，包括夏季戶外探索營，並為日落區居民提供部分免費名額，讓更多青少年有機會參與課外活動。

王兆倫同時感謝前市議員湯凱蒂（Katy Tang）在任內推動該項目，並感謝當天到場支持的居民與社區成員，共同見證活動室啟用。他表示，未來將持續推動社區基礎設施建設，讓居民有更多共享空間，提升整體生活品質。