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罕見三氣旋推動 超大聖嬰逼近 恐創140年最強紀錄

編譯林思牧／綜合報導
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雨水是人類需要的，但如果雨勢過大，可能釀成災難。(美聯社)
雨水是人類需要的，但如果雨勢過大，可能釀成災難。(美聯社)

氣象預測出現大轉折，超強大的聖嬰現象（El Niño event）正向美國西海岸推進，對加州居民而言，這意味著什麼？

舊金山紀事報報導，本周西太平洋赤道兩側將出現罕見的一組三個「熱帶氣旋」（tropical cyclones），一位科學家稱之為近百年來赤道太平洋最強的「西風爆發」（westerly wind burst）。這場西風爆發正值關鍵時刻將暖水向東推送，加速了奧本尼大學大氣科學家朗迪（Paul Roundy）所說的「極有可能引發140年以來最強的聖嬰現象」的進程。

歐洲中期天氣預報中心最新發布的4月季節性預測顯示，幾乎所有模型都預測全球將在6月中旬出現聖嬰現象。其中約一半模型預測，在10月份之前，海面溫度異常值將比平均高出華氏2.5度以上。

強烈聖嬰現象可能會顯著改變全球氣候模式，並有可能在2027年將全球氣溫推至歷史新高。熱帶氣旋只是聖嬰現象正在形成（且可能創下紀錄）的最新證據，它們的環流共同作用，推動西風爆發，將暖水向東推過太平洋。

朗迪表示，這股西風爆發「位於目前太平洋最暖水區的西側，因此它處於理想的位置，可以將暖水向東推，從而形成強烈聖嬰現象」。他估計，這種情況可能導致聖嬰現象在一到兩個月內迅速到來。

這是自1月以來席捲赤道太平洋的一系列強勁西風爆發中的最新一次，這些西風爆發終結了反聖嬰現象（La Niña），並將異常溫暖的海水擴散到整個太平洋，無論是在海面還是深層。每一次西風爆發都將這股暖流進一步向東推，而這一次由於罕見的三氣旋模式，其強度可能是迄今為止最大的。

「今年的不同之處在於，多個模型之間的預測結果高度一致，而不僅僅是一個模型，」哥倫比亞大學國際氣候與社會研究所的埃桑（Muhammad Azhar Ehsan）表示。他指出，來自澳洲、美國航太總署NASA以及歐洲的預報模型「都發出了強烈聖嬰現象的信號」。埃桑表示，他的研究所將於19日發布下一份官方預測，預計其趨勢將比上個月的預測更強烈。

美國西南部正經歷缺水問題，水利專家希望從現在到明年上半真的會有多量降水。從過去的經驗，強大的聖嬰現象不見得就會帶來豐沛的降水。專家指出值得關注的一個訊號是：今年夏秋兩季的氣溫。在以往強烈的東太平洋聖嬰現象中，美國西部地區的氣溫實際上從夏季到冬季都低於平均值。如果今年夏季也出現這種模式，則可能預示著像1997年那樣，會帶來瑞雨瑞雪。

雨水是人類需要的，但如果雨勢過大，可能釀成災難 (美聯社/Mengshin Li...
雨水是人類需要的，但如果雨勢過大，可能釀成災難 (美聯社/Mengshin Lin攝影)

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