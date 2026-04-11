灣區就業情況好轉 1月增1.5萬職缺

灣區與加州的就業市場，比原先預估更穩健。(加州就業發展廳臉書)

灣區 就業市場在2026年開啟強勢熱潮，1月招募人數大增。事實證明，2025年灣區與加州 的就業情況，遠比州勞工部門官員最初預想的更穩健。

聖荷西信使報報導，根據加州就業發展廳(EDD)最新年度修訂數據，2025年灣區新增工作機會有2萬7900個。 EDD最初原估計，灣區去年減少2萬個就業機會。其顯示2025年灣區新增就業機會數量，比原先預估多出4萬7900個。

灣區與全加州範圍的就業情況好轉，導因於加州就業發展部每年針對加州及其都會區就業總數的初步估計，進行修訂。

根據EDD修訂後估算，加州2025年新增就業機會有5萬6600個。然而，加州勞工部最初估計，加州去年減少1萬1200個工作機會。代表加州2025年的就業機會，比最初估計增加6萬7800個。

此次修正版本內容，在EDD於4月3日發布報告之後公布。報告顯示，舊金山 灣區和加州1月的就業機會皆實現強勢成長。

舊金山灣區1月共新增就業1萬5000個，其中，南灣地區新增4500個工作機會、東灣新增2800個，舊金山-聖馬刁地區新增5700個。

加州1月新增就業人數9萬3500個，全州失業率從12月5.5%降至5.4%。加州就業發展廳上調就業人數總數，代表舊金山灣區與加州在2026年開啟之際，皆擁有堅實招募基礎。