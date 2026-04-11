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好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

記者王湘涵╱聖荷西報導
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英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上...
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多( Costco)貨架上，一款來自英國品牌Hunter的後背包，近期在消費者社群之間快速累積討論度，沒有大規模宣傳，卻因為設計與價格落差，被視為典型的「隱藏爆款」。

Hunter長年以都會感的雨靴建立辨識度，「防水、耐候」的形象使其跨足包款時仍具有信任基礎，從產品的條件來看，熱度也並非偶然，而是由四個要素同時成立。

一、機能：背包延續Hunter一貫的防水特性，採用橡膠感材質與簡約結構，具備基本防潑水能力，定位落在城市通勤與日常使用之間，一般學生上學使用容量也相當足夠。

二、品牌：以「英國百年經典」、「極致防水功能」與「時尚休閒」為核心，設計簡約、主打耐用、輕量且高功能的防水布料，深受都會與現代消費者的喜愛。

三、風格：採用roll-top（捲口）設計與極簡外型，貼近近年流行的城市機能風，能自然融入日常穿搭，有種簡約又帶有設計的「英倫戶外感」。

四、性價比：類似定位產品在其他通路多落在百美元以上，而好市多提供約50美元上下的價格區間，使原本偏中價位的品牌商品，進入更大眾的消費範圍。

這款背包也獲得第一線員工的側面印證，根據商業內幕（Business Insider）報導，一名在好市多服務約20年的員工將Hunter背包列為近期「最值得入手的商品之一」，不但耐用、防水且適合日常使用，屬於兼具實用與外型的選擇。

整體而言，Hunter背包的走紅，並非單一因素，而是機能、品牌、風格與價格同時到位的結果。當這四個條件成立，便具備成為好市多「隱藏爆款」的基礎，而非長賣型商品的特性，也讓入手的民眾直呼撿到寶了。

好市多

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