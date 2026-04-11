不只載人 Waymo成找坑洞小幫手

利用Waymo車輛搭載的攝影機、雷達以及行駛數據，在日常行駛過程中辨識路面異常，協助城市更快掌握道路損壞情況並安排修補。(美聯社)

美國駕駛人每年因道路坑洞所可能付出的維修成本，已達數百億美元規模，如今這個長期困擾用路人的問題，可能出現新的解方。自駕車 公司Waymo近日宣布，將與導航應用Waze合作，在舊金山 展開「坑洞繪測計畫（pothole-mapping project），透過車輛行駛時蒐集的數據，協助城市更快掌握路面狀況。

這項計畫利用Waymo車輛搭載的攝影機、雷達以及行駛數據，在日常行駛過程中辨識路面異常，如坑洞或不平整路段，並將資訊整合至Waze的城市合作平台，提供地方政府作為維修參考。該計畫目前已在舊金山、洛杉磯 、鳳凰城等多個城市同步試行，初步已辨識出約500處道路坑洞。

在舊金山坑洞的問題不算少見，根據舊金山紀事報報導，市府平均每月接獲約500起坑洞相關通報，在降雨過後數量還可能進一步增加；同時為有效即時處理，民眾還可透過舊金山311線上服務回報道路破損情況，以利市府在接獲通報後約72小時內完成處理。

對駕駛人而言，坑洞帶來的不只是顛簸感，還有荷包失血的困擾。根據AAA近年研究，美國駕駛人因坑洞造成的車輛損壞，平均單次維修費用約落在數百美元，長年下來支出金額已達數百億規模，顯示這項問題累積的經濟影響不容忽視。

傳統的道路巡檢多仰賴人工回報或定期檢查，除了時間成本，也難以掌握臨時的變化；透過自駕車即時蒐集數據，相關單位希望能更快定位問題路段。工務局代表戈登(Rachel Gordon)表示：「它能為我們提供更多數據點，幫助我們了解坑洞的分佈情況。」

Waymo公司亦強調，此舉並非取代現有系統，而是協助城市更有效分配資源。

不過觀察也指出，自駕車目前多集中於交通繁忙區域，對於車流較少或較偏遠地區的路況掌握有限，實際成效仍有待進一步觀察。隨著自駕技術融入城市運作，從載客服務延伸到基礎設施管理，科技參與公共治理也為未來的城市發展帶來新方向。