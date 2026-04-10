矽谷沙龍直擊：當AI重塑教育生態 人本價值如何守護？

在人工智慧加速重塑社會結構的脈絡下，一場主題為「AI時代下的人文與教育的重新思考」的沙龍在矽谷庫比蒂諾舉行。(林孝庭提供)

在人工智慧加速重塑社會結構的脈絡下，一場主題為「AI時代下的人文與教育的重新思考」（Rethinking Humanity & Education Under AI）的沙龍在矽谷 庫比蒂諾舉行。本次活動由Leadways School與亞洲文化遺產交流協會（ACHEA）共同發起，並由青少年團隊主導策畫與執行，吸引近百位灣區 家長、學生及教育從業人員參與。

有別於傳統講座，現場以圍坐式對話展開。在AI焦慮逐漸蔓延至教育領域之際，活動直面核心問題：當AI正在重構知識與能力邊界，教育的價值究竟何在？

隨著生成式AI普及，資訊獲取與內容生產變得高效，傳統以知識傳授為核心的教育模式正面臨挑戰。 戴維斯加大(UC Davis)助理教授趙哲指出：「答案已變得廉價，學生真正的競爭力在於提出有價值的問題。 」

Leadways School創辦人劉君也表示，AI正承擔重複性學習，課堂回歸討論與創造，教師轉向學習引導者。

本次活動的一大亮點，是青少年作為議題發起者的角色轉變。身為ACHEA Youth Lab青少年計畫的共同創辦人，高中生陳嘉蕊(Cherry Chen) 在現場提出不同聲音：「我強烈反對AI。」她認為，過度依賴效率，可能削弱學習中重要的困惑、掙扎與自我突破。 「當障礙被AI消除，我們也失去了理解的過程。 」這一觀點引發現場強烈共鳴，也將討論從技術能力引向「人成長本身」。

現場展示了由史丹福福大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭教授指導、陳嘉蕊主導的研究項目——「謝里安的家書微型展覽。此計畫基於20世紀初一位美國人在上海的真實書信，通過展板與文獻復原，呈現個體在特定時代中的認知與限制。觀眾在閱讀歷史的同時，也被引導思考：在資訊高度發展的今天，我們是否仍具備理解複雜世界的能力？

在隨後的對談中，林孝庭與陳嘉蕊圍繞該計畫展開交流，並指出：「AI可以處理訊息，但無法取代人類對現實的理解能力。像這樣的項目，訓練的是判斷力與同理心，這正是未來教育中最重要的部分。 」

本次活動也匯集多位跨界嘉賓，包括創業家、學習設計專家 Dr. Rios、AI研究員 Scott Carpenter、庫比蒂諾副市長趙良方及前亞馬遜工程師劉欣銅。

與會者普遍認為，AI時代下，教育不僅關乎個人發展，也關係社會的長期競爭力。整場沙龍未給出標準答案，但形成共識：AI是工具，而非教育的核心。真正不可取代的，是人類的理解力、判斷力與情感連結。