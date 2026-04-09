我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

聖塔克魯茲碼頭修復 4月17日重開 整段重建尚需1400萬

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克魯茲碼頭修復工程完工。關於重建規模的最終決定，預計將於8月作出。（取自Go...
聖塔克魯茲碼頭修復工程完工。關於重建規模的最終決定，預計將於8月作出。（取自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，在猛烈的冬季風暴襲擊聖塔克魯茲市政碼頭（Santa Cruz Municipal Wharf）、導致這座180呎加州最長的公共碼頭部分坍塌入海15個月後，這座歷史悠久的建築完成修復。

施工團隊正對這項耗資130萬元的工程進行收尾工作，旨在修復並加固這座半哩長的木製地標建築的末端。市政官員計劃在新甲板的瀝青鋪設完成後，於下周五（17日）重新開放該修復段。剪綵儀式定於4月29日舉行。

聖塔克魯茲市政碼頭建於1914年，每年吸引150萬遊客。幾代海灘遊客都在這裡拍攝過棲息在碼頭支柱上吠叫的海獅，品嘗過蛤蜊濃湯，體驗過垂釣之樂，並欣賞過蒙特瑞灣（Monterey Bay）的壯麗景色。

2024年12月23日，當碼頭的一段因前一年風暴受損而正在維修時，巨大的海浪掀開了老化的木質甲板，並沖斷了已然脆弱的末端。該段碼頭漂浮在開闊海域，在浪濤中逐漸解體。

11天後，當工程研究表明碼頭其餘部分依然安全時，市政府官員重新開放了碼頭未受損的部分。近幾個月來，橙縣（Orange County）的Jilk Heavy Construction公司已將新樁柱打入海床，安裝了重型木質甲板，並重建了護欄，以加固和強化整個結構。

該碼頭擁有20家餐廳及其他商鋪，貢獻了聖塔克魯茲10%的經濟總量，並提供了400個就業崗位。

然而，這項新近完工的工程並非其恢復工作的最終篇章。此次施工僅修復並加固了約10%的受損部分。要重建整段180呎長的碼頭至少需要1400萬元。

坍塌發生後，紐森（Gavin Newsom）州長發布公告，宣布聖塔克魯茲市符合「加州災難援助法案」（California Disaster Assistance Act）的州政府撥款資格，該法案可為地方政府因洪水、野火、地震及其他災害造成的損失提供最高75%的補償。

待具體細節敲定後，市政府工作人員將於8月向聖塔克魯茲市議會提交方案，屆時議會將決定重建180呎碼頭中的多大範圍，以及如何籌集剩餘的300萬至400萬元資金，預計市議會將希望重建大部分，甚至全部碼頭。

隨著氣候變化導致風暴比過去更加猛烈、更加兇險，加州沿岸各地的社區都面臨著類似的挑戰：其他老化的碼頭也遭受了破壞，使城市面臨巨額維修費用，而公眾卻呼籲保留這些受歡迎的景點。

加州 紐森

上一則

舊金山動物園陷財務困境 市府擬貸款850萬元避免關門

下一則

中餐館「四大天王」登百強餐廳榜首 1/4餐廳今年遭移除

延伸閱讀

加州政府拖欠1.5億元車輛牌照費補助 聖馬刁縣追討

加州政府拖欠1.5億元車輛牌照費補助 聖馬刁縣追討
市中心破敗建築成隱憂 聖荷西加強整治

市中心破敗建築成隱憂 聖荷西加強整治
柯納風暴重創夏威夷 災後重建啟動

柯納風暴重創夏威夷 災後重建啟動
檀香山Salt Lake市立停車場升級 關閉30天

檀香山Salt Lake市立停車場升級 關閉30天
川普爭取預算1.52億 重建惡魔島為聯邦監獄

川普爭取預算1.52億 重建惡魔島為聯邦監獄

熱門新聞

阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
多項犯罪統計與研究顯示，加州四個社區在夜晚治安風險較高，長期被列入高犯罪率名單。（示意圖，取自Pexels）

加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害

2026-04-01 02:17
北加4月2日凌晨1時41分突發規模4.6地震，震央位於聖塔克魯茲山脈的博爾德溪（Boulder Creek）附近，是30年來記錄到的最大規模。（翻攝自美國地質調查局網站）

北加凌晨突發規模4.6地震 全灣區警報大響

2026-04-02 19:47
面對航空燃油成本飆升，兩家美國大型航空公司上調了託運行李費。（取自Pexels）

機票變便宜、行李變更貴 航空業新套路？

2026-04-07 16:50
一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

假釣魚執法真買春？ 華人按摩院稱警察允許按摩師用熱油摩擦下體

2026-04-04 02:20
好市多面臨一宗集體訴訟，指控其違反加州續費法等相關法規。（本報檔案照）

好市多自動續約會員制 挨告

2026-04-08 02:13

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相