聖塔克魯茲碼頭修復 4月17日重開 整段重建尚需1400萬

聖塔克魯茲碼頭修復工程完工。關於重建規模的最終決定，預計將於8月作出。（取自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，在猛烈的冬季風暴襲擊聖塔克魯茲市政碼頭（Santa Cruz Municipal Wharf）、導致這座180呎加州 最長的公共碼頭部分坍塌入海15個月後，這座歷史悠久的建築完成修復。

施工團隊正對這項耗資130萬元的工程進行收尾工作，旨在修復並加固這座半哩長的木製地標建築的末端。市政官員計劃在新甲板的瀝青鋪設完成後，於下周五（17日）重新開放該修復段。剪綵儀式定於4月29日舉行。

聖塔克魯茲市政碼頭建於1914年，每年吸引150萬遊客。幾代海灘遊客都在這裡拍攝過棲息在碼頭支柱上吠叫的海獅，品嘗過蛤蜊濃湯，體驗過垂釣之樂，並欣賞過蒙特瑞灣（Monterey Bay）的壯麗景色。

2024年12月23日，當碼頭的一段因前一年風暴受損而正在維修時，巨大的海浪掀開了老化的木質甲板，並沖斷了已然脆弱的末端。該段碼頭漂浮在開闊海域，在浪濤中逐漸解體。

11天後，當工程研究表明碼頭其餘部分依然安全時，市政府官員重新開放了碼頭未受損的部分。近幾個月來，橙縣（Orange County）的Jilk Heavy Construction公司已將新樁柱打入海床，安裝了重型木質甲板，並重建了護欄，以加固和強化整個結構。

該碼頭擁有20家餐廳及其他商鋪，貢獻了聖塔克魯茲10%的經濟總量，並提供了400個就業崗位。

然而，這項新近完工的工程並非其恢復工作的最終篇章。此次施工僅修復並加固了約10%的受損部分。要重建整段180呎長的碼頭至少需要1400萬元。

坍塌發生後，紐森 （Gavin Newsom）州長發布公告，宣布聖塔克魯茲市符合「加州災難援助法案」（California Disaster Assistance Act）的州政府撥款資格，該法案可為地方政府因洪水、野火、地震及其他災害造成的損失提供最高75%的補償。

待具體細節敲定後，市政府工作人員將於8月向聖塔克魯茲市議會提交方案，屆時議會將決定重建180呎碼頭中的多大範圍，以及如何籌集剩餘的300萬至400萬元資金，預計市議會將希望重建大部分，甚至全部碼頭。

隨著氣候變化導致風暴比過去更加猛烈、更加兇險，加州沿岸各地的社區都面臨著類似的挑戰：其他老化的碼頭也遭受了破壞，使城市面臨巨額維修費用，而公眾卻呼籲保留這些受歡迎的景點。