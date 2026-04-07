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灣區2座劇院 入選全球百佳影院

編譯組／綜合報導
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舊金山灣區兩家影院剛被評為全球最佳影院，卡斯楚劇院位列第32名。（取自Googl...
舊金山灣區兩家影院剛被評為全球最佳影院，卡斯楚劇院位列第32名。（取自Google Maps）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山灣區（Bay Area）的兩座電影宮殿入選全球百佳影院榜單。

旅遊雜誌「Time Out」日前發布的「全球百佳影院」（100 greatest cinemas in the world right now）榜單中，新近翻修的卡斯楚劇院（Castro Theatre）位列第32名，東灣Orinda Theatre劇院則名列第45位。

Castro劇院始建於1922年，至今仍由建造該劇院的家族持有。這座由Timothy Pflueger設計的標誌性文化建築現由Another Planet Entertainment公司運營。這家總部位於柏克萊（Berkeley）的音樂會推廣商斥資4100萬美元進行翻新，將建築改造為兼具電影放映功能的現場演出場所。

「Time Out」榜單首位是洛杉磯TCL中國劇院（TCL Chinese Theatre），這座自1927年落成以來便成為好萊塢首映禮標誌性場館的殿堂。榜單末位第100名則是曼尼托巴省（Manitoba）的公園劇院，這座建於1936年的木屋劇場坐落於Riding Mountain國家公園內。

其他亮點包括：全球最酷cult影院（Quentin Tarantino的New Beverly影院，位列第5）與最佳露天影院（雅典的Cine Paris，位列第29）。

值得關注的還有：傳奇式的紐約藝術影院（Film Forum，位列第3）； 阿姆斯特丹（Amsterdam）1921年建成的裝飾藝術風格影院，見證二戰歲月（Koninklijk劇院，第6位）；François Truffaut鍾愛的影院，法國新浪潮聚集地（巴黎Le Champo影院，第25位）；上海1928年落成的1800座宮殿式劇院（大劇院，第36位）； 金氏世界紀錄認證的最小影院，藏身於羅馬（Rome）Villa Borghese花園的7平方米小劇場（Cinema dei Piccolo小影院，第93位）；以及1934年建成的美國最早汽車影院（賓州奧里菲爾德Shankweiler’s Drive-In汽車影院，第97位）。

屋崙（Oakland）Grand Lake Theatre劇院剛迎來百年誕辰，雖被「Variety」雜誌評為全球21家最酷影院之一，卻未入選此榜單。

賓州 好萊塢 舊金山

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