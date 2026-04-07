金山復古輕軌列車與消防車碰撞 無人傷亡

涉事列車為一輛建於1948年的太平洋電力復古車廂，具歷史價值。(舊金山交通局提供）

舊金山 一輛復古輕軌列車6日在濱海大道（Embarcadero）與消防車發生碰撞事故。市府官員表示，事故未造成人員傷亡。

事故發生於當天中午過後不久，地點位於濱海大道與Bay Street交界處。根據消防局發言人的說法，消防車28號（Engine 28）當時正趕赴一宗醫療緊急事件，於現場行駛與調度過程中，與一輛隸屬舊金山市交通局的輕軌列車發生碰撞。

涉事列車為一輛建於1948年的太平洋電力（Pacific Electric）復古車廂，具歷史價值，曾服務於南加州 著名的「Big Red Car」鐵路系統，後經修復投入舊金山觀光 路線F Market & Wharves營運。

當局確認，事故中無論消防人員或列車乘客均未受傷。

舊金山市交通局表示，已安排接駁巴士，在渡輪大樓（Ferry Building）與Jones/Beach之間雙向行駛，以維持F線服務。

目前事故正由警方主導調查，消防局與交通局配合進行。至於復古列車的損壞程度，當局尚未公布評估結果。