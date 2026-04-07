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平均高出近10% 灣區房屋成交價高於掛牌價成常態

編譯組／綜合報導
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灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間...
灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大。示意圖。(美聯社)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區房屋成交價高於掛牌價早已司空見慣。但在該地區的某些區域，掛牌價與買家支票上的金額之間的差距正進一步拉大；其中以柏克萊的價差最大，約為20%、舊金山居次、桑尼維爾第三。

房地產經紀公司Redfin的數據，2月份舊金山房屋的平均成交價比掛牌價高出近10%。這意味著一套掛牌價為150萬美元的房屋，最終成交價平均高出15萬美元，這筆差價在全美大部分地區足以支付首付款。

Redfin數據顯示，舊金山的成交價與掛牌價之比達到了2022年以來2月份的最高水平，2025年最終成交價比掛牌價高出6%。在2月份成交量至少達到30套的灣區各城市中，這一比率也位居第二。儘管舊金山的賣家通常會人為壓低價格以引發競價戰，即「誘導定價」（price to entice）策略，但房地產經紀人表示，當前的情況已不僅僅是營銷手段。

舊金山房地產經紀人賓寧斯（Arrian Binnings）表示，數據表明部分經紀人可能定價過低，未能意識到需求已如潮水般涌回該市，尤其是在高端市場，市場發展速度遠超所有人的預期。

舊金山人工智慧（AI）初創企業的蓬勃發展引發了一波購房需求。雖然這對賣家是好消息，但大多數家庭在當前房價和抵押貸款利率下根本無力參與競價戰。

舊金山並非唯一一個房產成交價遠超掛牌價的城市。柏克萊的價差最大，約為20%。部分原因在於，在柏克萊和屋崙等東灣城市，成交價與掛牌價之間的「誘導定價」差一直更大。但最近，舊金山的這一比率已超過屋崙。

對於柏克萊市場是否正在升溫，房產經紀人的看法不一。Red Oak Realty的東灣經紀人莫里斯（Emma Morris）認為，柏克萊巨大的價格差距更多是由於「誘導定價」策略的普遍存在，而非市場回暖，以至於偏離該策略通常會導致成交價受損，而且這已形成一種無法被改變或打破的循環。

不過舊金山市場降溫的速度可能與升溫時一樣快，屆時成交價將再次接近掛牌價。儘管面臨伊朗戰爭和全球局勢的不確定性，今年柏克萊地區的房源收到的報價確實減少了，但收到的報價通常競爭非常激烈。

目前不清楚這種情況會持續多久，這可能只是一個短暫的現象，而不是市場格局的根本性轉變。

屋崙 房地產 灣區

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