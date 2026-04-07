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灣區首辦台語歌演唱會 13歌手合唱「雨夜花」、「望春風」

記者王湘涵/密爾比達報導
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森林二人組帶來80年代電影《搭錯車》的主題曲「酒矸倘賣無」，和現場觀眾互動。（記...
森林二人組帶來80年代電影《搭錯車》的主題曲「酒矸倘賣無」，和現場觀眾互動。（記者王湘涵/ 攝影）

「2026經典台語金曲演唱會 懷念鄉音歲月」活動4日下午於金山灣區僑教中心登場，吸引大批僑胞參與，現場透過一首首耳熟能詳的台語歌曲，不僅帶領民眾重溫經典旋律，也在海外傳遞台灣文化與語言的情感連結。

此次以台語經典歌曲為主軸的演唱會是灣區的創舉，由對於僑團事務熱心不渝的黃本初先生擔任活動召集人、長期支持社區活動的「美國加州排舞協會」主辦，總會長林貴香說：「台語歌曲承載著台灣社會的集體記憶，不只是音樂，更是一種文化與情感的延續。」駐舊金山台北經濟文化辦事處朱永昌副處長也愉快地說：「台語是重要的文化資產，娛樂、藝文又懷舊。」金山灣區文教中心莊雅淑主任也致謝加州排舞協會對社區的貢獻：「讓大家重溫兒時回憶和青春歲月。」

「2026經典台語金曲演唱會 懷念鄉音歲月」活動開始時，所有歌手合唱經典台語老歌...
「2026經典台語金曲演唱會 懷念鄉音歲月」活動開始時，所有歌手合唱經典台語老歌「雨夜花」和「望春風」。（記者王湘涵/ 攝影）

本次活動以「經典台語金曲」為主軸，精選多首橫跨不同年代的代表作品，由13位演唱者：四月天、林貴香、陳文鵬、森林二人組、王梵、黃俊肇、甜不辣、洪文淑、廖逸民輪番登台演出，「老朋友樂團」擔綱現場演奏；從懷舊經典到近年流行曲目，現場氣氛熱烈。

演唱會一開始，由所有歌手合唱30年代鄧雨賢作曲的經典台語老歌「雨夜花」和「望春風」；接著由美國加州排舞協會總會長Kico林貴香老師，帶來50-60年代的懷舊老歌「台東調」、「三聲無奈」等曲目；森林二人組帶來80年代電影《搭錯車》的主題曲「酒矸倘賣無」，更是達到跟觀眾互動的高潮；陳文鵬演唱「是你傷我的心」、原籍廣東的王梵一曲「酒國英雄」更是讓現場驚艷；更有許多耳熟能詳的曲目如：鼓聲若響、家後、一隻小雨傘、山頂黑狗兄……等，觀眾有的隨著旋律輕聲哼唱，有的拿出手機記錄精彩時刻，場面溫馨而熱鬧。

透過在海外舉辦這類型活動，讓台語文化持續發聲、凝聚僑界情感，讓「聽歌」不只是娛樂，更成為文化傳承的重要載體，此次演唱會希望讓不同世代的僑胞都能在熟悉的語言中找到共鳴，也讓年輕一代有機會接觸並認識台語文化的魅力。

陳文鵬演唱台語歌曲「是你傷我的心」。（記者王湘涵/ 攝影）
陳文鵬演唱台語歌曲「是你傷我的心」。（記者王湘涵/ 攝影）

王梵「酒國英雄」讓現場驚艷。（記者王湘涵/ 攝影）
王梵「酒國英雄」讓現場驚艷。（記者王湘涵/ 攝影）

僑委會副委員長李妍慧透過影片祝賀：「歡迎僑胞常常回台灣！」（記者王湘涵/ 攝影）
僑委會副委員長李妍慧透過影片祝賀：「歡迎僑胞常常回台灣！」（記者王湘涵/ 攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處朱永昌副處長說：「台語是重要的文化資產。」（記者王湘涵...
駐舊金山台北經濟文化辦事處朱永昌副處長說：「台語是重要的文化資產。」（記者王湘涵/ 攝影）

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