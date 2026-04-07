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「矽谷交通系統之父」前議員迪里頓87歲去世

聖荷西訊
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聖荷西Cahill Ave.歷史性火車站以迪里頓命名。(Google Maps)
聖荷西Cahill Ave.歷史性火車站以迪里頓命名。(Google Maps)

被譽為「矽谷交通系統之父」的前聖克拉拉縣議員迪里頓(Rod Dridon)於3日去世，享年87歲。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，據他的妻子達菲(Gloria Duffy)透露，迪里頓幾年前曾戰勝喉癌，但在今年1月接受放射治療後出現敗血症，過去兩周一直在醫院接受治療。

迪里頓對矽谷居民出行方式的影響難以估量。在他擔任縣議員期間，積極推動了聖縣首個用於公共交通的0.5%銷售稅的徵收。他領導創建了VTA輕軌系統，還主持了最終促成Caltrain通勤服務的研究。晚年，他繼續與峰田交通研究所(Mineta Transportation Institute)合作，致力於高效交通模式的研究。

前縣議員耶格(Ken Yeager)表示，迪里頓在聖克拉拉縣議會從上世紀70年代開始的保守派轉向自由派的過程中發揮了重要作用。

迪里頓1977年聘用了從聖荷西州立大學畢業的耶格。「想想從醫療保健到縣立公園再到空氣品質等所有問題–這一切都始於羅德。他對交通運輸的貢獻不容小覷，」耶格說，「過去50年裡，沒有哪個名字能像迪里頓一樣至今仍為人所銘記。即使不認識他，人人都知道他的名字。」

迪里頓曾在美國海軍服役，兩次赴越南作戰，每年都穿著全套禮服，佩劍，自豪地與聖荷西扶輪社一起參加退伍軍人節遊行。他是一位堅定的民主黨人，工會成員，也是一位女權主義者。自2001年起，他與聯邦俱樂部執行長達菲及其妻子住在聖克拉拉，他的成年子女和家人住在他家隔壁的房子裡。

迪里頓1971年當選薩拉度加市議員時年僅32歲，三年後，他擊敗了一位連任14年的現任議員，成為聖克拉拉縣議會歷史上最年輕的當選者，並在接下來的20年裡一直擔任該職務。 1989年洛馬普列塔地震(Loma Prieta earthquake)後，他竭盡所能保護Cahill Ave.上的歷史性火車站。 1994年他退休時該車站以迪里頓命名。

如今，迪里頓車站是VTA（聖克拉拉谷交通管理局）的巴士和輕軌、加州火車和美鐵的樞紐站。或許有一天，它也將成為BART和高鐵的停靠站。車站周圍的街區通常被稱為迪里頓車站區。W. Julian街上有迪里頓西公寓，Sunol街上有迪里頓市場。正如耶格所說，即使不認識迪里頓本人，人們也都知道他的名字。

加州 矽谷 聖荷西

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