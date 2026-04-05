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探索加州原生植物打造節水庭園 沙加緬度4/18免費導覽

編譯組／綜合報導
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沙加緬度市邀請居民於4月18日參加其節水示範花園導覽。(取自沙加緬度市府官網)
沙加緬度市邀請居民於4月18日參加其節水示範花園導覽。(取自沙加緬度市府官網)

沙加緬度市公用事業局（Department of Utilities）邀請居民於4月18日參加其節水示範花園導覽，了解如何利用加州原生植物打造既美觀又省水的景觀。

這次免費活動將於4月18日上午9時30分至下午3時，在35大道1395號舉行，為「加州原生植物協會花園巡禮」（California Native Plant Society′s Gardens Got Natives Tour）的一部分。

沙加緬度市府節水協調員格蘭傑（William Granger）說：「加州原生植物非常適合本地氣候，通常所需用水與維護都較少。這座花園展示了如何打造兼具美感與節水效益的庭園。」

參加者可依自己的步調參觀花園，欣賞近30種精心挑選的加州原生植物，這些植物皆能適應沙加緬度炎熱乾燥的夏季氣候。

活動當天，公用事業局工作人員將全程在場解答問題，並提供實用建議，包括植物選擇、灌溉方式，以及可協助居民打造節水庭園的相關補助資訊。

格蘭傑說：「這是個絕佳機會，讓考慮改造庭院的人親眼看看有哪些可能性。無論是從小規模開始，還是規畫全面轉型，我們都希望大家能帶著靈感與信心，邁出下一步。」

主辦單位鼓勵民眾事先報名。完成報名後，將於導覽開始前一周收到包含地圖與活動手冊的資料。

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