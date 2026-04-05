地球日暖身 沙加緬度4/11辦全市清潔活動

沙加緬度將於4月11日(周六）舉辦全市清潔活動。(取自沙加緬度市府官網)

沙加緬度市政府鼓勵居民於4月11日(周六）走出戶外、與社區連結，並透過一系列全市志工活動，協助美化當地公園與水道。

從撿拾垃圾到種植與覆蓋護根（mulching），這些行動提供民眾親身參與的機會，不僅能維護社區綠地，也為即將到來的地球日提前暖身。

活動時間為4月11日上午9時至中午12時，開放個人、家庭及社區團體參加。除各地點皆有垃圾清理外，部分地點也提供植栽、覆蓋護根及其他景觀維護活動。

河加緬度市府永續發展專員科拉里克（Sarah Kolarik）說：「地球日提醒我們，小小的行動也能為社區帶來巨大改變。這些志工活動讓我們有機會與鄰里建立連結，同時照顧讓沙加緬度成為宜居城市的公園與水域。」

志工活動地點包括：Heron公園、Gateway公園、Tanzanite公園、Miller公園暨沙加緬度步道(Sacramento Marina)、Matusi公園、McClatchy公園、Mae Fong公園、Parkway Oaks公園，以及排水滯洪區（Drainage Basin）， 位於Delta Shores購物中心旁。

民眾可透過Better Impact平台查詢活動地點與內容，並建議事先報名，以利主辦單位準備。活動歡迎個人、家庭及團體參與；16歲以下未成年人須由成人陪同。