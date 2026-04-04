校園禁手機 有助學習？限制發展？ ACoM會議探討利弊

美國社群媒體(ACoM)3日舉行線上會議，探討「校園禁手機究竟有助學習，還是限制學生發展」議題。(記者李怡╱翻攝)

美國社群媒體 （ACoM）3日舉行線上會議，針對全美多州推動校園手機禁令的趨勢展開討論。會議聚焦「校園禁手機究竟有助學習，還是限制學生發展」議題，邀請教育學者與學生代表共同參與，從政策背景、心理影響及學生實際使用經驗等面向深入交流。

會中指出，目前全美已有33個州通過相關法規，要求學區在K-12課堂甚至整個上課期間限制手機使用。此一趨勢與青少年手機使用時間攀升密切相關。數據顯示，兒童與青少年平均每日使用手機達5.5小時，多數時間花在社群媒體。同時，近期法院裁定Meta 與YouTube 等平台在青少年成癮問題上具有一定責任，也進一步引發外界對手機與社群媒體影響的關注。

奧本大學（Auburn University）教育研究副教授David Marshall表示，手機已成為課堂上最主要的干擾來源之一。他指出，根據自身過去在中學與高中任教的經驗，當學生遠離手機時，專注力與學習投入明顯提升，「限制手機使用，有助於讓學生重新回到學習本身」。他認為，適度的校園禁令有其必要性，特別是在基礎教育階段。

另一位與會者、Christopher Newport University心理學副教授Timothy Pressley則從心理健康角度分析，長時間依賴手機與社群媒體，可能對青少年的專注力與情緒調節能力造成影響。他表示，手機禁令雖無法完全解決問題，但可作為減少過度使用的重要手段之一。同時，學生代表Nicholas Torres與Kai Bwor也提出不同看法，認為手機在現代校園中同時具備學習工具與社交平台的功能，過度限制可能影響學生與外界連結，甚至削弱自我表達與社群支持的機會。

綜合討論，與會者普遍認為，校園手機政策不應僅止於「禁止」或「開放」的二元對立，而需在提升學習環境與保留合理使用之間取得平衡。專家建議，學校可考慮在課堂中限制使用，同時加強數位素養教育，引導學生建立健康的科技使用習慣，以回應當前教育與科技快速交織的挑戰。