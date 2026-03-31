亞洲以外最古老修行寺院…塔薩迦拉禪山中心大火 禪堂毀

塔薩迦拉禪山中心建於1967年，是亞洲以外歷史最悠久的禪修寺院。(Google Maps)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據當局稱，上周四（26日）晚間，塔薩迦拉禪山中心（Tassajara Zen Mountain Center）突發大火，將這座歷史悠久的寺院內的木製禪修廳燒為平地。

大火於晚上11點30分左右在該寺院爆發。該寺院是舊金山禪修中心三個分院中最偏遠的一個，位於距大蘇爾（Big Sur）海岸內陸約10哩的山谷中。

據該中心主席麥科德（Michael McCord）稱，當時正在此地參訪的32名僧侶中，大多數人因為期七天的靜修期即將結束而已就寢，但仍有少數人坐在禪堂內。此次火災未造成人員傷亡。

麥科德表示，這場始於木結構建築閣樓的火災起因截至27日晚間仍不明，但他不排除火災系電氣故障所致，可能是老鼠啃咬建築電線引發的。

火警後，寺院住眾隨即啟動室外噴淋系統，並利用附近溪流引水，通過水管和水桶開始撲救。麥科德估計，待附近卡查瓜（Cachagua）的志願消防員抵達時，火勢已基本撲滅約70%。消防隊於凌晨12時30分抵達，約上午6時45分撤離。

麥科德表示，雖然只有禪修廳一棟建築被燒毀，但內部的若干歷史文物已付之一炬。

他痛惜一把被燒毀的木魚（即木製魚形鼓），以及寺院圖書館的部分損毀，以及一座熔毀的百年日本古鐘。麥科德稱，寺院還損失了一尊歷史悠久的佛像，該佛像曾在1978年冥想廳上次焚毀時被搶救出來。

位於聖塔芭芭拉以北洛斯帕德里斯國家森林（Los Padres National Forest）茂密林區內的塔薩迦拉寺，一直面臨著火災的威脅。2008年，當「盆地綜合山火」（Basin Complex Fire）威脅到塔薩迦拉寺時，儘管接到疏散令，仍有五位僧人留守寺中參與滅火。周四火災發生時，其中一位僧人齊默爾曼（David Zimmerman）正在帶領這支隊伍。

塔薩迦拉建於1967年，是亞洲以外歷史最悠久的修行寺院。每年9月至次年4月期間，該寺院不對公眾開放，專為佛教修行者團體提供閉關修行場所。聲明稱，塔薩迦拉仍希望在今年夏天重新開放，屆時該地的天然溫泉將照例通過預約向公眾開放。

該寺院在聲明中表示，此次損失將帶來「巨大的經濟負擔，即便有保險」，並已開通了公眾募捐頁面。

「大家都非常難過，」麥科德說，「我們收到了來自世界各地的熱情支持。世界各地的人們都知道塔薩迦拉。」