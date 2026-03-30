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特斯拉Lombard Street充電站車主撒尿、堵路 惹怒居民

編譯林思牧╱綜合報導
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特斯拉舊金山的Lombard Street新設未久的超級充電站，原本已有許多遭人詬病的問題，最近更是出現了令人作嘔的缺乏公德心行為。

SFGATE報導，舊金山市政府的官員正加大對特斯拉公司的壓力，因為位於1965 Lombard Street的超級充電站持續造成噪音、交通和衛生問題。儘管這家電動車巨頭最近採取了一些細微補救措施，例如增設提醒標誌和更改GPS路線，但附近居民反映，這些措施並未解決根本問題。

他們說，現在司機們還在充電等候時隨地便溺，甚至在附近的建築物牆上撒尿。幾個月前，特斯拉在經過一年的建設後，開放了這個擁有16個充電樁、24小時開放的超級充電站。

一夜之間，這個原本寧靜的街區角落變成了夜間的熱鬧地點，較低的夜間充電費率吸引了許多駕駛者前來，根本不管當地住戶的睡眠。汽車轟鳴著低音炮，還造成交通擁堵，並堵在居民的車庫前，這種情況屢見不鮮。隨後，其他問題也接踵而至。當地居民卡爾索尼（Laurel Calsoni）說道：「我從廚房窗戶往外看，看到樓下有人在牆上撒尿。」

代表第二區的市議員謝里爾（Stephen Sherrill）表示，他上周與特斯拉代表會面，並召集了所有相關市政府部門共同商討解決方案。謝里爾表示：「這個充電站出現的行為簡直荒謬至極，令人無法接受，一個車輛充電站根本不應該造成如此大的干擾。」

卡爾索尼說，特斯拉介入後的那個周末是迄今為止最糟糕的。「晚上去睡覺時，噪音震耳欲聾。凌晨四點，噪音依然震耳欲聾，但外面卻根本沒有特斯拉或監管部門的人員來解決這些問題。」

謝里爾在給居民的郵件中承諾會盡快找到解決方案。

舊金山 特斯拉

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