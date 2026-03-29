入學人數下滑 聖荷西學區將關閉五所小學

聖荷西學區批准關閉五所小學。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，經過數月的辯論和社區抗議，聖荷西 聯合學區 （San Jose Unified School District）將於本學年結束前關閉五所小學並搬遷另一所，以應對入學人數普遍下降的問題。此舉將影響1665名學生，並重塑全學區的社區格局。

校董會以三票贊成、二票反對的結果通過了關閉Canoas、Empire Gardens、Gardner、Lowell和Terrell五所小學的計劃，並批准將Galarza小學的Hammer Montessori特色項目遷至Gardner小學。學區委員柯林斯（Carla Collins）、卡斯特拉諾斯（Teresa Castellanos）及教委主席馬加尼亞（José Magaña）投了贊成票，而惠特利（Brian Wheatley）和格里布斯塔德（Nicole Gribstad）則投了反對票。

周四（26日）晚的會議以淚水、憤怒和「可恥」的呼喊聲收場。投票前，數百名社區居民擠滿了學區辦公室抗議學校關閉，房間裡布滿了海報和白板，其中一些呼籲罷免學區總監阿爾巴蘭（Nancy Albarrán），並對學區委員發起罷免投票。

在長達兩小時的公眾發言環節中，近50名家長、學生和教職員工表達了擔憂：學校關閉將對學生的學業和社交福祉造成影響，同時也加劇了低收入和工薪家庭的困境。這些家庭本就因難以解決子女的托兒或交通問題而舉步維艱。

學區稱，自2017年以來，中小學學生人數下降了17%，減少了2000多名學生。整個聖荷西聯合學區自2017年以來入學人數下降了20%，減少了約6000名學生。

「隨著學校規模縮小，要為學生提供他們應得的課程水平、師資穩定性、教師協作、學生支持及拓展機會變得越來越困難，」阿爾巴蘭周四表示。「這就是今晚擺在我們面前的核心問題。……這關乎我們是否願意採取行動，確保學生能夠獲得每個孩子都應享有的那種校園體驗。」

學區工作人員表示，根據已獲批的計劃，學生人數少於350人的小學將從12所減少至3所，每所學校的平均學生人數將從目前的408人增加至501人。

包括代表市、縣的民選官員在內的學區各地居民一再呼籲提高透明度並加強社區參與。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）敦促校董會不要推進「明日學校」（Schools of Tomorrow）提案，而應直接與受影響最大的家長和教育工作者合作。

但儘管官員們敦促、社區呼籲推遲決定以及面臨法律訴訟的威脅，教育委員會仍批准了這些關閉計劃。

學區工作人員表示，受影響的家庭將於周五（27日）收到通知，學校分配方案將於5月1日前最終確定。