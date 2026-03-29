聖利安曲農夫市集 4月熱鬧回歸

由太平洋海岸農夫市集協會安排每周的現場音樂表演。（翻攝自San Leandro Next官網）

第19屆「聖利安曲城中農夫市集」（Downtown San Leandro Farmers' Market）將熱鬧回歸。今年是第五季，將於4月1日在聖利安曲總圖書館停車場正式開幕，一路營運至10月14日。市集和民眾相約每周三下午3時至晚上7時見面，開幕當天預計於傍晚5時30分由市長岡薩雷斯舉行剪綵儀式，現場由Flowtilla樂團帶來精彩的樂器演奏，象徵揭開新一季的序幕，期望吸引更多新住民與年輕族群參與，一同迎接新一季的在地豐收與社區活力。

作為東灣聖利安曲最具代表性的季節性活動之一，該市集多年來已成為居民採買新鮮農產品與交流互動的重要據點，平均每周吸引2500名顧客。每逢開市，圖書館旁的停車場便搖身一變，匯聚當地農夫與小型業者，提供當季蔬果、鮮花、即食美食與特色手作商品，將公共空間打造成一個兼具生活品質與社區溫度的交流場所。

回顧2025年第18屆活動，主辦單位延續「在地連結」的精神，邀集多達數十個攤位進駐，並結合現場音樂演出與親子友善活動，成功吸引大量家庭與上班族於傍晚時段前來。許多民眾回饋指出，市集不僅提供新鮮且價格合理的農產品，更是「下班後放鬆的去處」，能在音樂與人群中感受城市的生活節奏；亦有家長表示，孩子透過市集認識食物來源，是難得的生活學習場域。

此外，市集長年支持社區健康與永續理念，例如接受食品補助計畫（如EBT、WIC）等，民眾可於現場資訊攤位刷卡兌換專用代幣，再向各攤位購買新鮮農產品，部分市集更提供加碼補助機制，提升低收入家庭採購新鮮食材的能力，讓不同族群都能取得新鮮食材，進一步提升社區整體飲食品質，也讓農夫與消費者建立更直接的信任關係。

今年邁入第19屆，主辦單位預計延續往年成功的經驗，同時強化「社區參與」與「在地特色」。除了持續引進優質農產品與多元攤位外，也將規劃更多互動式活動與主題週，將有多達 30 家攤位，其中包括聖利安曲的Hummus Heaven和新進駐的Roli Roti烤雞，此外，廣受歡迎的 JC’s Holey Donuts、J&M Farms、Bodega Trading Company、Dumpling King和 Toshi’s Teriyaki Grill等攤位也將回歸，並由太平洋海岸農夫市集協會協調安排每週的現場音樂表演。讓市集不只是購物空間，更是文化與生活交流的平台，不少參與過的民眾已留言表示「非常期待」。

從新鮮蔬果到街頭音樂，從家庭聚會到鄰里交流，「聖利安曲城中農夫市集」隨著春季揭幕，這個為期半年多的週三約定，也將再次為東灣地區帶來熱鬧與人情味。