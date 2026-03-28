米其林加州指南新增12餐廳 5家在灣區

米其林指南將四家舊金山新餐廳納入加州指南。（本報檔案照）

據媒體SFGATE報導，米其林指南（Michelin Guide）25日宣布在其加州 （California）指南中新增12家餐廳，其中包括5家灣區 餐廳。

據SFGATE收到的米其林北美公司（Michelin North America）郵件顯示，米其林指南的評審員全年奔波於各地，尋找「美食瑰寶」。這些灣區餐廳均開業不足八個月，入圍指南即獲「推薦」評級，並有望在今年晚些時候舉行的年度米其林指南頒獎典禮上贏得「必比登推薦」 （Bib Gourmand）或備受矚目的星級榮譽。

其中四家灣區餐廳分布於舊金山 社區：Dingles Public House、拉西加爾La Cigale、Naides和Wolfsbane。Dingles Public House開業僅四個月，便已成為Hayes Valley歌劇院旅館（Inn at the Opera）內備受歡迎的常駐餐廳。該店因店主安妮莎（Anissa）和喬治·丁格爾斯（George Dingles）夫婦打造的「不拘一格且略帶精緻感的英式酒館美食」而備受讚譽，例如配有豌豆泥和咖哩醬的啤酒麵糊炸魚薯條，以及「恰到好處的蘇格蘭蛋」。

在鮮為人知的Glen Park，資深舊金山主廚馬吉多（Joseph Magidow）於八月開設的La Cigale憑藉其「一人秀」般的法式創意菜餚入選，例如填入五花肉和栗子的慢燉兔鞍肉。在聯合廣場（Union Square）附近，檢查員稱讚主廚加邦（Patrick Gabon）及其合伙人吳（音譯，Celine Wuu）在Naides餐廳展現的「對菲律賓菜餚的獨到詮釋」。這家於12月初開業的「珠寶盒式餐廳」主打加州食材，包括採摘的香草和花卉，並展現出大膽的創意，例如brioche麵包製成的「潘德薩pandesal」，搭配「令人垂涎的燉雞胗，巧妙演繹了酸咸交織的sisig風味」。

最後，在Dogpatch，前Lord Stanley餐廳布利斯夫婦（Rupert and Carrie Blease）及其合伙人哈爾弗森（Tommy Halverson），憑藉其高端品鑑菜單餐廳Wolfsbane贏得了讚譽。這家自十月開業的餐廳，展現了主廚布利斯對加州菜的詮釋，其菜品「巧妙融入了北歐、日本和法式元素」。食評員們對一道搭配紅薯和馬爾他醬的「極致鮮美的鄧金斯蟹」（Dungeness Crab）讚不絕口。「純粹的風味與精緻的口感是其標誌，讓每一口都令人難忘，」他們寫道。

由著名廚藝夫妻檔梅奇和麥可·金（Meichih and Michael Kim）打造的「值得豪擲千金」的餐廳Yeebo, Darling，憑藉其「韓颱風味的獨特融合」，例如層層疊疊的醬燒豬肉千層面，為灣區餐廳榜單畫上了圓滿的句號。這家位於蒙洛公園市中心的餐廳自2025年6月起營業。

灣區之外，Montecito的Little Mountain餐廳代表聖塔巴巴拉縣（Santa Barbara County）入選；六家洛杉磯餐廳入選了本輪「米其林指南」加州版，分別是Corridor 109、美式中餐廳Firstborn、義韓融合餐廳Lapaba、Little Fish Melrose Hill、Lugya'h以及Zira Uzbek Kitchen。