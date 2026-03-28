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移民詐騙激增 ACoM教防範補救

記者李怡／舊金山報導
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移民詐騙案激增，ACoM舉辦簡報會，專家籲提高警覺、及早止損。（記者李怡／翻攝）
移民詐騙案激增，ACoM舉辦簡報會，專家籲提高警覺、及早止損。（記者李怡／翻攝）

隨著針對移民群體的詐騙案件持續上升，美國社群媒體（American Community Media, ACoM）27日舉辦線上簡報會，邀請兩位曾任職聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護部門的資深律師，解析最新詐騙手法，並提供防範與補救建議。專家指出，詐騙集團鎖定語言障礙與資訊落差，移民社區成為高風險對象，民眾須提高警覺。

本次會議由曾任FTC消費者保護局副主任的Monica Vaca以及消費者與民權律師、前FTC律師Kati Daffan主講。兩人均長期處理全美消費者詐騙案件，對詐騙趨勢有第一手觀察。

專家指出，近期常見詐騙包括「冒充政府機構來電」、「假移民律師或顧問收費」、「網路愛情詐騙」以及「投資詐騙」。詐騙者往往利用受害者對移民身分的不安，聲稱「簽證出問題」或「涉及法律風險」，迫使對方在短時間內付款。部分案件甚至透過社群媒體長期建立信任，再進行金錢詐騙。

Vaca表示，詐騙者最常使用的策略是「製造恐慌與時間壓力」，讓受害者無法冷靜判斷。「一旦有人要求你立刻付款，或要求用禮品卡、電匯等方式轉帳，就應該高度懷疑。」她強調，政府機構不會透過電話要求立即付款，也不會要求以非常規方式支付費用。

Daffan則提醒，移民社區應建立基本的資訊核實習慣，例如主動查詢官方網站、透過可信賴的法律資源諮詢，而非僅依賴來電或簡訊內容。「不要因為對方講你的語言、或自稱代表政府，就輕易相信。」

針對已經受害的民眾，兩位專家建議，應第一時間向銀行或支付平台通報，爭取凍結款項，同時向聯邦貿易委員會（FTC）及地方執法機構報案。她們指出，雖然資金不一定能全數追回，但越早行動，成功止損的機率越高。

與會者也關注，部分華人與新移民因擔心身分問題，不願報案，導致詐騙持續擴散。對此，專家強調，消費者詐騙案件與移民身分無關，報案不會影響個人移民紀錄，反而有助於執法機構追查犯罪網絡。

ACoM表示，未來將持續舉辦多語言簡報，協助不同族裔社區獲取重要資訊。專家呼籲，面對日益精細化的詐騙手段，社區之間應加強資訊分享，「多問一句、多查一步」，往往就是避免損失的關鍵。

移民詐騙案激增，ACoM舉辦簡報會，專家籲提高警覺、及早止損。（記者李怡／翻攝）
移民詐騙案激增，ACoM舉辦簡報會，專家籲提高警覺、及早止損。（記者李怡／翻攝）

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