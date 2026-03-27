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羅偉簽署新法鬆綁人行道設花攤 符資格企業可申請

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山鬆綁花攤設攤限制，市長羅偉推新政助小商業回春。（記者李怡╱攝影）
舊金山鬆綁花攤設攤限制，市長羅偉推新政助小商業回春。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）26日簽署新法，改革已有近半世紀歷史的人行道花攤（Sidewalk Flower Stand）許可制度，允許更多合規小型業者申請設攤。此舉為其「PermitSF」簡化許可流程政策的一環，旨在減少繁文縟節，為市中心帶來人潮與商機，推動經濟復甦。

這項法案由第三區市議員李爾德（Danny Sauter）、第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）、市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）及第十一區市議員陳小焱（Chyanne Chen）共同提出。新政策將原本僅限家族內轉讓的花攤許可，開放給符合市府商業與稅務規範的企業申請，解決多年來因制度僵化導致攤位閒置的問題。

舊金山鬆綁花攤設攤限制，市長羅偉推新政助小商業回春。（記者李怡攝影）
舊金山鬆綁花攤設攤限制，市長羅偉推新政助小商業回春。（記者李怡攝影）

市府指出，舊金山人行道花攤規範自1976年以來幾乎未更新。過去市場街（Market Street）沿線曾有超過120個花攤，如今僅剩約四個仍在營運。全市16個合法設攤點中，多數長期閒置。

羅偉表示，過時制度與繁瑣程序，讓許多小商業難以進入市場，「這項改革就是要剪除阻礙，讓市中心重新綻放活力。」

根據新規，若原持證者家屬無意繼續經營，市府可將攤位重新開放給新業者申請，避免空置；同時，審批權限由市議會下放至工務局（Public Works）局長，以加快流程。新法亦保留花攤特色，規定至少75%的販售商品須為鮮花、常青植物或盆栽等，確保其「花藝」本質不變。

李爾德表示，花攤不僅為街頭增添色彩，也承載城市記憶，「這項政策有機會讓昔日市場街花市盛景重現。」

孟達文亦指出，長期以來市府許可流程複雜混亂，此次改革是朝更有效率治理邁進的重要一步。

工務局與小商業辦公室（Office of Small Business）將合作，優先在市中心走廊招募新攤商，帶動人流回流。小商業辦公室主任湯凱蒂(Katy Tang)表示，隨著母親節等節日臨近，更多花攤將為市民提供便利選擇，也為小商家創造收入機會。

在市場街與Post街口經營花攤逾26年的業者Valerie Chieng受訪表示，過去超級盃期間市中心人潮回流，讓她感受到昔日榮景，「那種活力其實一直都在，只是暫時沉寂。現在，是讓花攤回來的時候了。」

分析指出，在市中心商業仍面臨空置與人流不足之際，這類「小而美」的街頭經濟措施，或成為帶動城市復甦的重要一部分。

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