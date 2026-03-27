日落區深夜槍擊案22歲女喪命 25歲男被收押

經重案組調查後，警方以過失殺人罪（Involuntary Manslaughter）逮捕25歲男子伍德（Nation Wood），並將其收押於縣監獄。（本報檔案照）

舊金山 日落區（Sunset）本周發生致命槍案，警方25日確認，死者為22歲舊金山居民艾姆吉（Samantha Katherine Emge），為舊金山州立大學（San Francisco State University）畢業生。

案發於周二(24日)晚間約10時43分，地點在22街與Santiago街交界。急救人員到場後曾對傷者進行搶救，並緊急送醫，但最終仍宣告不治。舊金山警局表示，案件目前仍在調查中。

經重案組調查後，警方以過失殺人罪（Involuntary Manslaughter）逮捕25歲男子伍德（Nation Wood），並將其收押於縣監獄。代表日落區的市議員王兆倫（Alan Wong）發表聲明表示，初步資訊顯示，事件「可能並非蓄意行為」。

媒體Mission Local報導，根據艾姆吉社群媒體紀錄，伍德曾多次出現在艾姆吉的貼文中，兩人於去年6月畢業後曾一同前往優勝美地旅遊。

資料顯示，艾姆吉高中就讀於沙加緬度地區，並於去年5月自舊金山州立大學取得室內設計與建築學位。她畢業後於太平洋高地（Pacific Heights）一家室內設計公司任職。其Instagram照片顯示，她曾在Oracle Park前穿著畢業袍與家人合影，手持畢業證書。

她生前熱愛生活與旅行。2025年年末回顧中，她分享了與朋友聚會、製作木桌、品酒及享用披薩與雞翅的點滴，也曾前往芝加哥 欣賞建築，並造訪納許維爾，穿著牛仔靴拍照留念。她寫道：「2025年，旅行、吃美食、做了一張桌子，也真正成為大人。」

今年2月，她仍在社群媒體上分享索沙利托（Sausalito）粉色夕陽的照片。儘管熱愛旅行，她也多次表達對舊金山的深厚情感，畢業前曾寫道：「能在這座美麗又充滿靈感的城市學習，我無比感激。」

警方呼籲知情民眾提供線索，協助釐清案情。