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科技業投資AI Meta再裁員數百人

編譯組／綜合報導
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Meta在巨額投入人工智慧之際裁員數百人。（路透）
Meta在巨額投入人工智慧之際裁員數百人。（路透）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一位熟悉Meta公司計畫的人士透露，該公司正在裁員數百人，這標誌著在科技巨頭們巨額投入人工智慧（AI）的背景下，又一輪裁員浪潮來襲。

此次裁員涉及Reality Labs、臉書（Facebook）、全球運營、招聘和銷售團隊。此前，隨著公司繼續從元宇宙（metaverse）轉向人工智慧，Reality Labs部門已於1月份宣布裁員10%。

「Meta各團隊會定期進行重組或調整，以確保能以最佳狀態實現目標。在可能的情況下，我們會為可能受影響的員工尋找其他機會，」公司發言人表示。

目前尚不清楚灣區具體裁員人數。今年早些時候，該公司提交的通知顯示，蒙洛公園（Menlo Park）將裁員50人，桑尼維爾52人，柏林甘219人。

「The Information」最先報導了此次裁員消息。

針對路透本月早些時候關於公司可能裁員20%的報導，該公司予以否認，發言人稱其為「關於理論方法的推測性報導」。

Meta計畫今年投入1150億至1350億美元的資本支出，其中大部分用於人工智慧領域，這一數額幾乎是Meta去年720億美元支出的兩倍。

近期其他科技公司的裁員潮還波及了Block、Epic Games和Salesforce。

此外，在周三（25日）一場開創先河的社交媒體成癮訴訟中，洛杉磯陪審團裁定，Meta旗下的Instagram和谷歌（Google）旗下的YouTube需承擔責任，認為其是造成傷害的「重要因素」。一名20歲女子因童年時期使用社交媒體導致心理健康惡化而起訴這兩家公司。陪審團裁定兩家公司需向其支付300萬美元賠償金，鑑於兩家公司被認定存在惡意行為，賠償金額預計還將增加。Meta表示不同意該判決，並正在評估應對方案。

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