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CarMax轉售二手車違規 加州6縣市獲賠110萬

記者王子涵／舊金山報導
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CarMax在加州銷售二手車時，未能依規定及時完成車輛登記與所有權轉移手續。（谷歌街景）
CarMax在加州銷售二手車時，未能依規定及時完成車輛登記與所有權轉移手續。（谷歌街景）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）25日發表聲明，全美最大二手車零售商CarMax已同意支付總計110萬元，和解一宗涉及違反加州消費者保護法的訴訟案件。該案由舊金山、聖塔克拉拉、蘇諾瑪、洛杉磯、文杜拉及河濱縣六縣市地檢長聯合提起。

根據和解判決，CarMax須支付90萬元民事罰款、15萬元調查費用，以及5萬元用於支持全州消費者保護項目。

檢方指出，CarMax在加州銷售二手車時，未能依規定及時完成車輛登記與所有權轉移手續。依加州法律，經銷商須於交易完成後30天內，向加州車管局（DMV）提交車輛註冊與產權轉移申請，包括俗稱「粉紅單」（Pink Slip）的所有權證明文件。若申請資料不完整遭退件，期限可適度延長。

謝安宜表示，其辦公室致力於保障消費者權益，確保購車民眾在向合法經銷商購買二手車時，相關過戶文件能準時完成，「我很高興CarMax已採取措施，降低未來問題發生的可能性。」

根據起訴內容，CarMax在部分交易中未能於法定期限內完成文件提交，影響消費者合法持有與使用車輛的權益。檢方認為，此類違規行為涉及系統性問題，需透過法律行動加以糾正。

作為和解條件之一，CarMax同意實施一系列內部改革措施，包括：在未取得車輛產權或無法於30天內完成過戶的情況下暫停銷售；在交易前完成必要的廢氣檢測或車輛識別碼（VIN）核查；配置足夠人力處理過戶流程；並指定至少區域經理級別人員負責整體合規監督。

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