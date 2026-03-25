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金山租客移居 偏愛聖荷西、沙加緬度

編譯組／綜合報導
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加州租房者更傾向於在州內各地輾轉搬遷，而非徹底遷往其他州。(Pexels圖片)
加州租房者更傾向於在州內各地輾轉搬遷，而非徹底遷往其他州。(Pexels圖片)

據媒體SFGATE報導，隨著新冠疫情期間人們對加州人口外流的擔憂日益加劇，舊金山和洛杉磯等沿海大都市的「統治時代」似乎即將終結。事實證明，雖然許多居民確實離開了這些城市，但他們往往只是遷往該州的其他地區定居。本周發布的一份新報告顯示，這一趨勢仍在持續，加州租房者更傾向於在州內各地輾轉搬遷，而非徹底遷往其他州。

租房網站Apartment List最新報告顯示，在尋找新居的舊金山租客中，有40%將目光投向其他大都市區。聖荷西是最熱門目的地，23.3%搜索量集中於這個位於灣區鄰近的城市。沙加緬度以10.3%搜索量位居第二，洛杉磯則占6.3%。

對於那些希望搬到舊金山的人來說，趨勢類似，大部分搜索來自聖荷西（20.5%），洛杉磯（11.2%）和沙加緬度（7%）分別緊隨其後。

在尋求生活變化的聖荷西居民中，33.1%的搜索針對舊金山，洛杉磯占6.9%，沙加緬度占5.6%。

在洛杉磯，搜索量最高的遷居目的地是河濱市（Riverside），占18.3%；聖地牙哥占9.5%，鳳凰城（Phoenix）位列第三，有5.7%的搜索量關注亞利桑那州城市的公寓。

對於那些計畫長途搬遷的人來說，加州居民考慮遷往的州並不令人意外。德州仍是租客的首選，內華達州和亞利桑那州緊隨其後。華盛頓州作為加州居民另一個熱門遷出地，位居第四。

令人意外的是，加州租客似乎正逐漸失去遷往佛州（Florida）的意願。2023年有超過5%的租客計畫遷往佛州，但這一現象在2024年降至4.2%，2025年更降至3.8%。與此同時，對德州的興趣則穩步上升，從2023年的11%升至2024年的12.4%，2025年達到12.8%。

Apartment List通過分析其網站上的搜索數據以及美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的國內淨遷移數據，得出了這份報告。

Apartment List的高級研究員沃諾克（Rob Warnock）告訴SFGATE，他預計未來一年這些趨勢不會出現太大波動，尤其是人工智慧（AI）崗位依然是灣區的一大吸引力，且整體經濟形勢強勁。以舊金山為例，他表示，在任何特定地區的熱門搜索中，幾乎總有一個「地理鄰近性領先者」（聖荷西）和一個「可負擔性領先者」（沙加緬度）。「這生動地描繪了人們往來於這些主要就業中心之間的流動循環」，他說。

租客 聖荷西 加州

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