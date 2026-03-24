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超市選購食品「掃一下」條碼 Bobby Approved可查成分走紅

記者王子涵／舊金山報導
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一款加州本地生產的有機豆奶，得到Bobby的推薦。（記者王子涵╱攝影）
一款加州本地生產的有機豆奶，得到Bobby的推薦。（記者王子涵╱攝影）

近來在灣區華人社群中，一款名為「Bobby Approved」的手機應用程式悄然走紅，不少民眾在逛Costco、Trader Joe′s等超市時，習慣先拿出手機「掃一下」，查看食物成分是否健康，再決定是否放入購物車，掀起一股以成分為導向的健康選購風潮。

華人消費者陳女士表示，一些包裝看似健康乾淨的食物，往往內含不健康成分，食品加工公司往往也將不健康成分在配料表中隱藏得更深，讓消費者「防不勝防」。「只要掃一下商品的條形碼，Bobby就會告訴你，成分表中是否內含不健康的添加物，省去很多精力和麻煩。」

「Bobby Approved」由美國美食YouTuber帕里什（Bobby Parrish）推出。他以解析食品標籤聞名，長期在影片中教導消費者辨識成分，強調避免精製糖、人工添加物及種子油。該應用程式延續其理念，讓用戶透過掃描條碼，即可快速了解產品是否符合其「健康標準」。

健身愛好者Ricky告訴本報，他尤其看重食品中糖與蛋白質的含量，但不少蛋白棒品牌將糖替換為糖醇（Sugar Alcohol），以此打消疑慮。「糖醇熱量的確比正常糖熱量低，但會導致腸胃不適，肚子脹氣。」Ricky說，「使用Bobby Approved，才知道配料表中所謂天然色素、天然味道（Natural Flavor）也並非純天然，而是經過高度加工後的產品。」

有家長指出，該工具對替孩子挑選零食特別有幫助，「小朋友喜歡的東西不一定健康，但用這個至少可以避開比較不好的選項。」

陳女士表示，食品配料中的「新名詞」層出不窮，如果逐個研究，耗時又耗力。

不過，也有營養專家提醒，應用程式提供的是「簡化判斷」，未必適用所有人。「每個人的飲食需求不同，例如運動員、兒童或有特殊疾病者，不能完全依賴單一標準，民眾仍應培養基本的營養判讀能力。」

儘管如此，「Bobby Approved」已從最初的網路內容，逐步影響實體消費決策，甚至帶動部分品牌調整配方。

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