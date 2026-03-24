女會計6年盜企業100萬 被控3項重大竊盜罪

檢方表示，威廉斯疑似為自己建立兩個員工帳戶，每月領取兩份薪資；同時涉嫌透過薪資系統設立未經授權的支付項目，從公司銀行帳戶中提取資金。（舊金山地檢處）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）24日發布，來自提布隆（Tiburon）的52歲女子威廉斯（Lilian Elizabeth Williams）因涉嫌侵吞一家本地家族經營企業逾100萬元資金而被起訴。

檢方指出，威廉斯被控三項重大竊盜罪，並附帶與涉案金額相關的加重指控。她已於2026年3月17日提訊，對所有指控均表示不認罪，並否認相關指控內容。

根據法院文件，威廉斯自2018年起受聘於該家族企業，擔任負責薪資發放的會計。在長達六年的任職期間，她涉嫌利用職務之便及對薪資系統的熟悉程度，持續挪用公司資金。

檢方表示，威廉斯疑似為自己建立兩個員工帳戶，每月領取兩份薪資；同時透過薪資系統設立未經授權的支付項目，包括公司貸款與報銷名目，藉此從公司銀行帳戶中提取資金。

本案涉及的總損失金額超過100萬元。

威廉斯目前已獲准以個人擔保（own recognizance）釋放，條件是在案件審理期間不得從事任何會計相關工作。她的下一次出庭時間為3月30日上午9時，並將確定初步聽證日期。

檢方強調，儘管目前已提出起訴，本案仍在持續調查中。知情人士可致電舊金山警察局（San Francisco Police Department, SFPD）舉報熱線415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411（開頭輸入SFPD）提供線索，並可選擇匿名。