我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

女會計6年盜企業100萬 被控3項重大竊盜罪

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
檢方表示，威廉斯疑似為自己建立兩個員工帳戶，每月領取兩份薪資；同時涉嫌透過薪資系統設立未經授權的支付項目，從公司銀行帳戶中提取資金。（舊金山地檢處）
檢方表示，威廉斯疑似為自己建立兩個員工帳戶，每月領取兩份薪資；同時涉嫌透過薪資系統設立未經授權的支付項目，從公司銀行帳戶中提取資金。（舊金山地檢處）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）24日發布，來自提布隆（Tiburon）的52歲女子威廉斯（Lilian Elizabeth Williams）因涉嫌侵吞一家本地家族經營企業逾100萬元資金而被起訴。

檢方指出，威廉斯被控三項重大竊盜罪，並附帶與涉案金額相關的加重指控。她已於2026年3月17日提訊，對所有指控均表示不認罪，並否認相關指控內容。

根據法院文件，威廉斯自2018年起受聘於該家族企業，擔任負責薪資發放的會計。在長達六年的任職期間，她涉嫌利用職務之便及對薪資系統的熟悉程度，持續挪用公司資金。

檢方表示，威廉斯疑似為自己建立兩個員工帳戶，每月領取兩份薪資；同時透過薪資系統設立未經授權的支付項目，包括公司貸款與報銷名目，藉此從公司銀行帳戶中提取資金。

本案涉及的總損失金額超過100萬元。

威廉斯目前已獲准以個人擔保（own recognizance）釋放，條件是在案件審理期間不得從事任何會計相關工作。她的下一次出庭時間為3月30日上午9時，並將確定初步聽證日期。

檢方強調，儘管目前已提出起訴，本案仍在持續調查中。知情人士可致電舊金山警察局（San Francisco Police Department, SFPD）舉報熱線415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411（開頭輸入SFPD）提供線索，並可選擇匿名。

舊金山

上一則

侵吞東灣基督教會48萬公款 73歲前財務秘書被起訴

下一則

南灣家庭已付住宿費 卻遭飯店超賣拒入住 險流落街頭

延伸閱讀

法拉盛4華人涉賓州按摩店案 1人死亡撤訴 3人被控重罪

法拉盛4華人涉賓州按摩店案 1人死亡撤訴 3人被控重罪
美超微共同創辦人因走私晶片被聯邦起訴 股價暴跌三成

美超微共同創辦人因走私晶片被聯邦起訴 股價暴跌三成
美超微共同創辦人走私晶片 股價暴跌3成 公司急撇清…

美超微共同創辦人走私晶片 股價暴跌3成 公司急撇清…
歹徒鎖定洛杉磯長者 盜用身分抵押房產 詐財1740萬

歹徒鎖定洛杉磯長者 盜用身分抵押房產 詐財1740萬
洛杉磯亞裔共享車司機 涉詐領200萬紓困金 全投入加密貨幣

洛杉磯亞裔共享車司機 涉詐領200萬紓困金 全投入加密貨幣

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

2026-03-17 15:20
Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

2026-03-17 17:06
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

2026-03-20 02:20
根據路透報導，Meta計畫裁員，並開始制定裁員方案，目前裁員日期與規模尚未確定。（記者江碩涵╱攝影）

AI反噬搶工作 傳Meta擬裁員1.5萬人 工程師嘆「諷刺」

2026-03-18 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒