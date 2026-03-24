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侵吞東灣基督教會48萬公款 73歲前財務秘書被起訴

編譯林思牧／綜合報導
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第七大道浸信會教堂昔日的景象 。(谷歌地圖)
第七大道浸信會教堂昔日的景象 。(谷歌地圖)

一名女子祕密的把屋崙東湖區（Eastlake）一間教會的停車場出售，得款2萬7500美元。地檢長辦公室如今將這名73歲女子以侵吞公款（embezzlement）48萬美元罪名起訴，嫌犯的姊妹竟然堅稱「there was no wrongdoing」（沒有做錯）。

聖荷西信使報報導，現年73歲的海沃居民布朗（Eva Bowen Brown）被控在其擔任第七大道浸信會教堂財務秘書期間犯下欺詐和侵吞公款罪。這起竊案對這個小型實體教會造成了沉重的打擊。19日，教堂大門從外面上了鎖，門前的台階上放著一張逾期未付的水費帳單。

在街對面，幾輛車停在教堂以前的停車場上，一塊寫著「第七大道教堂」的藍色牌子仍然掛在鐵籬上。阿拉米達縣地檢長辦公室稱，克頓牧師（Rev. Jeffrey Kirton）於2023年開除了布朗，他發現教會的銀行帳戶透支且資金被挪用。

本周媒體聯絡到一位自稱是布朗的姊妹的女士，她說布朗沒有任何不當行為，並指責教會領導人「到處散播醜陋謠言」。這位不願透露姓名的女士說：布朗正在經歷重重困難，企圖洗清自己的名聲。

這種問題十分普遍。2017年的一項調查顯示，約有10%的基督教牧師表示，他們的教會資金曾被挪用。去年，一位主教承認在舊金山灣區的幾個城市以欺詐手段獲取教會財產牟利；2017年，一位天主教神父被判從聖荷西教區竊取約140萬美元之罪。

檢方指控布朗在2019年至2023年間竊取了數十萬美元的教友捐款，她並經常以各種藉口向教會領導解釋為何無法提交書面財務報告。地檢長辦公室稱，布朗是教會郵箱的唯一鑰匙保管人，她還會攔截郵件以掩蓋自己的罪行。

房產紀錄顯示，布朗以2萬7500美元的價格將教會停車場出售給了Comprehensive Care LP，該公司是當地一家名為Bay Area Healthcare Center的養老院的前身，該養老院位於幾個街區外的第十大道上。

檢方指控布朗在2022年7月與養老院高層雪莉馬（Shirley Ma，音譯）就這筆交易進行談判時，冒充教會首席財務官。該養老院自2016年起就租用了這塊停車場以滿足自身的停車需求。連同竊取奉獻金和停車場售款，檢方估計布朗侵吞了至少48萬美元。

聖荷西

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