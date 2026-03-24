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無人機配送公司Wing 灣區將上路 部分訂單30分鐘內送達

編譯林思牧／綜合報導
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Wing網站上展示的送貨無人機。(wing.com網站截圖)
Wing網站上展示的送貨無人機。(wing.com網站截圖)

Google的母公司Alphabet宣布，旗下的無人機配送公司Wing即將開始在灣區提供服務。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，Wing於23日宣布，計畫在未來幾個月內開始在舊金山灣區開展包裹配送服務，這將使該服務進入公司最早的測試區域之一。公司並未透露具體將在灣區的哪些地區啟動，也未說明將與哪些零售商或餐飲企業合作。Wing表示，居民可以註冊接收服務上線前的最新消息。

Wing於2012年在灣區成立，隸屬於Alphabet旗下的X部門，該部門是Google母公司Alphabet的實驗項目部門。Wing目前正致力於拓展無人機配送業務，以解決「最後一哩」物流難題—即把食品雜貨、餐食或家居用品直接送到客戶家中的最後一段路程，這通常是整個配送過程中最昂貴、最耗時的環節。

Wing目前已在美國部分市場開展業務，包括達拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)和亞特蘭大，透過與DoorDash的合作，為沃爾瑪配送食品雜貨和家居用品，以及提供餐飲外帶服務。Wing公司表示，已完成超過75萬次配送，服務超過200萬名用戶。

此次灣區擴張正值舊金山無人機配送業務穩定發展之際。去年，DoorDash在舊金山米慎區租用了一處倉庫，用於與自主配送相關的研發，包括可能的無人機測試。

Wing也一直在測試地面和空中結合的配送系統。在2024年與Serve Robotics合作啟動的試點計畫中，人行道機器人從餐廳取餐，並將訂單轉交給Wing無人機完成最後的空中配送。

Wing表示，該服務專為小型本地配送設計，部分訂單可在30分鐘內送達。該公司還指出，無人機配送可以將一些短途出行從汽車轉移到空中，有助於減少道路交通擁堵。

沃爾瑪 舊金山 灣區

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