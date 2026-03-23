精英粵劇團演出 以完整英語導賞

灣區唯一英語導賞粵劇演出登場，傳統藝術走向大眾舞台。（受訪者供圖）

在傳統藝術逐漸衰落的當下，灣區迎來一場別具意義的文化演出。精英粵劇團（Jing Ying Cantonese Opera Institute）於22日在兒童創意博物館劇場（Children’s Creativity Museum Theater）舉辦粵劇現場演出與文化展覽，結合英語字幕與藝術家對談，成為目前舊金山灣區唯一以完整英語導賞形式呈現的粵劇節目，吸引不同族裔觀眾走進劇場。

活動於當天中午開放粵劇服飾與歷史展覽，並進行現場演出及藝術家交流。節目以粵語原聲演出，搭配雙語字幕，並由現場傳統樂隊伴奏，呈現粵劇獨特的唱腔、身段與武打元素。同時，主辦方特別安排英語藝術家對談，讓首次接觸粵劇的觀眾也能理解其歷史脈絡與藝術精髓。

灣區唯一英語導賞粵劇演出登場，傳統藝術走向大眾舞台。（受訪者供圖）

活動現場展示多套精緻粵劇戲服與頭飾，色彩華麗、工藝細膩，結合演員臉譜與舞台動作，帶出濃厚的東方戲曲美學。從文戲的細膩唱念，到武戲的翻騰身法，充分展現粵劇作為非物質文化遺產的藝術價值。

主辦單位表示，在當前表演藝術環境快速變化之下，傳統戲曲面臨觀眾流失與語言門檻的雙重挑戰，因此透過英語導賞、雙語字幕及互動對談等方式，希望降低觀賞門檻，讓更多年輕族群與非華語觀眾認識粵劇之美，推動其在主流文化場域中的再生與傳承。

灣區唯一英語導賞粵劇演出登場，傳統藝術走向大眾舞台。（受訪者供圖）

本次活動亦匯聚多位政界與社區人士支持，包括加州參議員威善高（Scott Wiener）、州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）、舊金山市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）及市議員陳小焱等到場致意支持，展現社區對文化保存與藝術創新的重視。

主辦方指出，未來將持續透過演出、教育與社區參與，讓粵劇這一歷史悠久的藝術形式在灣區生根發展，並在跨文化交流中煥發新生命。