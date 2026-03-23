國際太極拳日在史丹福舉行 吸引線上線下3000人參與

線上線下3000人參與，史丹佛舉辦全美最大國際太極拳日活動。（受訪者供圖）

全美規模最大的國際太極拳日活動日前在史丹福大學 舉行，吸引線上線下約3000人參與。此次活動由世界太極科學聯合會（WTSF）發起，並聯合史丹福大學武術俱樂部共同主辦，成為太極拳在美國高校平台上推動國際傳播與跨文化交流的重要實踐。

活動由世界太極科學聯合會主席李書東總策畫並領銜，現場400多名太極習練者齊聚校園，隨著音樂節奏整齊展演24式太極拳，動作行雲流水，為活動揭開序幕。與此同時，全球近80所高校通過線上方式同步參與，包括北京大學、清華大學等知名學府，共同形成跨地域、跨文化的聯動網絡。

主辦方表示，本次活動不僅是國際太極拳日的重要慶祝，更是融合文化展示、學術交流與公共參與的平台建設。參與高校涵蓋綜合性大學、體育院校、醫學院及中醫藥院校等，顯示太極拳在全球教育體系中的廣泛傳播基礎及跨學科影響力。

來自美國各地的太極團隊、武術院校及文化機構亦踴躍參與，包括舊金山社區太極隊、東灣健體太極拳團隊、鄭一帆武學院、美國國際楊澄甫太極隊、Power of Qigong Group、沙國政武術文化美國研究會等多個團體，共同呈現多元武術風貌。

據介紹，世界太極科學聯合會今年還將於4月在史丹福、哈佛等高校舉辦太極科學學術會議及太極與整合醫學交流活動，並在美國六大城市開展太極傳承培訓及名師展演。9月，矽谷還將舉行大型賽事世界武術公開賽，進一步擴大太極文化的國際影響力。

李書東表示，未來將持續推動國際太極拳日品牌建設，深化全球高校、社區組織與學術平台之間的協作，打造兼具學術深度與文化廣度的國際太極發展平台，為太極拳在全球的傳播、研究與實踐注入新動力。